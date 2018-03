Levanduľa: Vďaka nej vaša záhrada dostane nádych Stredozemia!

Pochádza z oblasti Stredozemia. Jej úzke sivozelené listy sú tvarom i farbou dobre chránené pred nadmerným slnečným žiarením. Vysádzajte ju na slnečné stanovištia. Veľkým plusom je, že dobre znáša sucho, presne tak, ako je zvyknutá z domoviny, a stačia jej aj málo výživné pôdy. Kvitne pomerne dlho, niekoľko letných týždňov. Keď stopky s kvetmi krátko po odkvitnutí odstránite, dočkáte sa i druhého kvitnutia, i keď bude výrazne slabšie.

Úzkolistá a hlávkovitá

Najčastejšie sa u nás predáva levanduľa úzkolistá, ktorá vydrží krátkodobo aj mrazy silnejšie ako mínus 15 až 20 stupňov Celzia. Dostanete ju vo viacerých kultivaroch, s kvetmi od bielej cez ružovú, fialovú až modrú. Dostupná je však aj levanduľa hlávkovitá, prezývaná motýliková, francúzska alebo španielska. Horné lupene na súkvetiach sú dlhé asi dva centimetre. Pripomínajú motýlie krídla, odtiaľ i jej prezývka. Vedzte, že u nás nie je dostatočne mrazuvzdorná, preto ju zimujte na chladnom a slnečnom stanovišti, kde nemrzne.

Na mnoho spôsobov

Výnimočne jej to svedčí vysadenej v línii. Môžete ňou olemovať cestičku z oboch strán od vstupnej brány k domu alebo i v záhrade. Vhodná je i ako okraj záhona, uprednostnite však nízky kultivar. Podľa výšky a šírky kultivaru zvoľte rozostupy pri výsadbe, odporúča sa polovica výslednej výšky rastliny. Vtedy sa veľmi dobre zapoja do jednej línie. Spestrí však aj takmer každý viacdruhový záhon, vysádzať ju môžete jednotlivo podľa rozmerov okolitých rastlín.

Doprajte jej dostatok miesta, aby sa rozvinula do každej strany. Sluší jej to napríklad s trvalkami ako šuškarda, echinacea, turica či jesenný rozchodník. Najkrajšiu kombináciu vytvoríte s ružami, najlepšie s kvetmi v odtieňoch ružovej až po bielu. Môžete zvoliť záhonové, popínavé, stromčekové, ale i pôdopokryvné ruže. Nízke kultivary využijete v skalke alebo v širokom málo používanom prírodnom chodníku s kamennou dlažbou a so štrkom, z ktorého bude sem-tam nejaká akoby ledabolo vyrastať.

Sama rastie do tvaru pologule, rezom sa dá tento tvar podporiť. Kde by levanduľa rozhodne nemala chýbať, to sú bylinkové záhony. V kvetináči na terase, balkóne alebo lodžii sa dobre uplatní motýliková levanduľa. Pred mrazmi ju ľahko prenesiete na vhodné miesto. Podmienkou nie sú ani terakotové kvetináče typické pre Stredozemie, svedčí jej to aj v iných typoch nádob.

V kuchyni aj v kozmetike

S levanduľami si užijete vôňu a krásu leta, o tom niet pochýb. No užitočná je i pre ekosystém, jej kvety navštevujú včely, motýle a množstvo iného hmyzu. To, že sa dá v niekoľkých podobách použiť aj v domácnosti, kuchyni a kozmetike, iste viete. Stonky s kvietkami zberajte na začiatku kvitnutia a v malých kytičkách ich sušte zavesené dolu kvetmi. Vložte ich hoci i celé do bavlnených vrecúšok a schovajte do skrine ako prostriedok odpudzujúci mole.

Šikovné gazdinky kvietky oberú a ušijú na tento účel malé a milé levanduľové vrecká. Skúste ju v malom množstve na mäso pri grilovaní alebo do koláča, nápojov či zmrzliny. Pripisujú sa jej najmä upokojujúce účinky. Dávkujte ju však opatrne, jej aróma je veľmi intenzívna.

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/ Monika KRÁLOVÁ