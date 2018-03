Navštívili sme pôsobivú záhradu: Závan Toskánska pod Fatrou!

Záhradu vám predstavujeme po šiestich rokoch od jej založenia. Záhony sú zapojené, stromy povyrástli, a tak sa ňou môžete pokochať a inšpirovať. Celkovo je vo veľmi dobrom stave, domáci sa o ňu príkladne starajú a čo nestíhajú, s tým raz za čas pomôže brigádnik.

Kooperácia sa vydarila

Majitelia mali vo výbere záhradného architekta Zoltána Nagya jasno, keďže pred tým budoval záhradu ich rodičom. Prizvali si ho ešte počas hrubých prác na dome. Keďže Zoltán žije na juhu Slovenska a realizáciu by to predražilo, dohodli sa na kompromise. Záhradný architekt vypracoval projekt vrátane spevnených plôch, chodníkov, situovania bazéna a návrhu terénnych úprav.

Všetky stavebné, terénne a technické práce následne zastrešili domáci. Keď bolo hotovo, Zoltán s dvomi kolegami priviezli rastliny. Bolo ich tak veľa, že sa vošli do nákladného auta a dodávky. Len na predstavu, výsadba, upevnenie stromov, mulčovanie a výsev trávnika trvali trom mužom na tomto veľkorysom pozemku dva týždne. Ale vráťme sa na začiatok.

S toskánskymi prvkami

Prízemný dom s nízkou sedlovou strechou a naplánovanými drevenými okenicami Zoltánovi pripomínal talianske Toskánsko. Záhrada má so stavbou, s jej štýlom, proporciami, ale i s okolím korešpondovať. Preto je vzhľad výsadieb pri budove inšpirovaný talianskym štýlom, ďalej od stavby krajinou. Okolie domu je typické pravidelnými líniami a záhonmi. Štíhle borievky, ktoré by tu neprežili, nahradili vysoké hraby, strihané do pravidelných kubusov.

V rytmických odstupoch lemujú chodník od vstupu na pozemok smerom k domu. Pravidelné rozostupy vyznáva i kultivar javora s guľovitou korunou. Ich línia rámuje výhľad od bazéna do krajiny. Dopredu premyslených výhľadov tu nájdete niekoľko. Nechýbajú typické nízke línie strihaných živých plotov, ktoré udávajú tvar trávniku a záhonom s kvitnúcimi trvalkami.

Napája sa na krajinu

Pozemok sa od stavby zvažuje mierne nadol. Terén sa vyrovnával, pričom vznikli nízke terasové stupne. Prírodné okolie napovedalo štýl nižšie položených častí pozemku. Prísne rovné línie sa zaoblili, pravidelné rozostupy zvoľnili a zmysel tu stratili aj strihané živé ploty. Vládnu tu domáce dreviny, jarabiny, lipy, duby, posadené tak, aby ani v budúcnosti nebránili hlavným výhľadom na krajinu a protiľahlé kopce.

V záhonoch prevládajú okrasné trávy, z trvaliek dominuje ľaliovka. Majitelia sa o svoju záhradu starajú, to vidieť. S mnohými prácami pomáhali dokonca i pri výstavbe. Pre domáceho pána je však najväčšou záľubou trávnik. Absolvoval niekoľko školení o pestovaní trávnika, prečítal množstvo literatúry. Každý deň, keď príde z práce, pustí sa do kosenia. Je to relax trvajúci asi hodinu. Motorovou vretenovou kosačkou ho udržiava v dokonalom stave. Aj preto je tu golfový trávnik, čiže zmes tráv namiešaná tak, aby znášala časté kosenie, dobre odnožovala a vytvárala hustý súvislý porast.

Časť záhrady pri dome, ktorý mi pripomínal Toskánsko, som riešil viac formálne, ako taliansku záhradu. Sú tu pravé uhly, priame prechody, rovné línie, tvarované stromy a kríky či guľovité kultivary stromov. Časť pozemku bližšie ku krajine som poňal prírodne krajinársky, nájdete tu nepravidelnosť, oblúky, pôvodné druhy rastlín, veľa tráv. Sú tu úžasné výhľady, ktoré som sa snažil nielen zachovať, ale zvýrazniť alebo na ne upriamiť pozornosť.

Ing. Zoltán Nagy

záhradný architekt

www.grandgarden.sk; foto: Grand Garden

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/ Monika KRÁLOVÁ