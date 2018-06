Takmer zadarmo! Vytvorte deťom v záhrade originálne ihrisko

Ak nie ste domáci kutil, nebojte sa, nemáme pripravené nič nezvládnuteľné. Na výrobu hier a drobností na spríjemnenie pobytu detí v záhrade potrebujete len to najzákladnejšie náradie a pozor, kopu tvorivosti.

Pieskovisko

Malí drobci milujú piesok. Jeho štruktúra je pre nich natoľko zaujímavá, že v pieskovisku vydržia vysedávať a lopatkou presýpať kôpky z jednej strany na druhú veľmi dlho. Skúste do kúta vašej záhrady postaviť starú pneumatiku z väčšieho auta, ktorú už nikto nepotrebuje. Potom stačí vrecko-dve piesku a krásne pieskovisko je na svete. Navyše ju vodeodolnými farbami môžete skrášliť. Ďalšou možnosťou je využitie obyčajnej europalety. Z nej si vytvoríte tak ako konštrukciu, tak aj prikrývku vášho pieskoviska tak, aby pri daždi nenavlhlo.

Mini záhradka

Ak ste zástancom edukatívnych hračiek, vytvorte vašej ratolesti majú záhradku. Malý kus záhrady vyselektujte napríklad farebnou girlandou alebo stužkami a vytvorte miesto, kde bude môcť pestovať vlastné bylinky alebo drobnú zeleninu a ovocie. Tým, že sa bude musieť o ňu pravidelne starať takisto získa na zodpovednosti a okrem toho, že pri tom, ako mu budete radiť určite zažijete veľa zábavy, predstavte si tú šťastnú tváričku, ktorú bude mať keď ochutná svoju prvú úrodu. Aby bola motivácia väčšia, poskrývajte pod listy rôzne malé postavičky víl a škriatkov, drobci sa určite potešia.

Hojdačky, kreslenie a pretekárske trate

Každé dieťa sa rado hojdá. Tu tiež nemusíte hlboko siahať do vrecka aby vám na záhrade visela najštýlovejšia hojdačka. Znova si ju môžete vyrobiť samy. Stačí, aby ste pneumatiku rozrezali na polovicu, na plochú stranu pripevnili dosku na sedenie a pomocou napríklad starých rúčok z bicykla sa postarali o držadlá. Je potrebné dať si pozor na to, aby bolo všetko drevo poriadne obrúsené tak, aby sa vaše dieťatko nezranilo. A všetko znova môžete skrášliť vodeodolnými farbami alebo to tento krát nechať na vašu ratolesť.

V prípade, že nemáte chuť mať pokreslenú novú dlažbu na terase alebo bočné steny domu, zaveste na plot obyčajnú školskú tabuľu. Môžete tak urobiť aj špeciálnym tabuľovým náterom na obyčajnú drevenú dosku. A deťom už len podarovať škatuľky s kriedami.

A našim posledným trikom je niečo pre malých pretekárov. To sa určite zíde v prípade, že sa vám v každom kúte povaľujú autíčka mladého nádejného motoristu. Pár kúskov klasickej záhradnej dlažby jednoducho poukladáte za seba tak, aby vytvárali akúsi autodráhu, načrtnete stredové čiary, sem tam prihodíte tunel z lepených ploských kamienkov a pretekárska trať je na svete.

Nazrite do našej fotogalérie a nechajte sa inšpirovať.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk