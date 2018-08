Štýlové a nenáročné pestovanie: Vytvorte si záhradku zo sukulentov!

O tom, ako si jednoducho vytvoriť zelenú džungľu aj v byte uprostred veľkého mesta v prípade, že sa jej nemáte čas precízne venovať sme písali len nedávno v dvoch pokračovaniach článku o nenáročných izbových rastlinkách TU a TU. Spomenuté sú aj tzv. sukulenty – rastlinky, ktoré sa stali mimoriadne trendovou záležitosťou moderných interiérov aj exteriérov.

V záhrade aj skle

Ak ste z tých šťastnejších a bývate v dome s menšou či väčšou záhradkou, priestor pre sukulenty si určite ľahko nájdete. Tieto nízke, hviezdicovité rastlinky sa hodia najmä do skaliek, kde na jednej strane zaplnia potrebné prázdne miesta a navyše vyzerajú naozaj štýlovo. Ak ale aj bývate v byte, nezúfajte. Sukulenty ako nenáročná zeleň sa dá efektne vypestovať aj v sklenenom teráriu, guli alebo obyčajnom kvetináči.

Sucho je v poriadku

Najväčšou výhodou sukulentov je to, že vydržia a väčšie obdobia sucha (mnohí si ich dokonca spájajú s púštnymi rastlinami) a preto ak často vám už pár kvetov sucho neprežilo, sukulenty to určite zvládnu. Medzi jednotlivými zálievkami sa dokonca odporúča nechať zeminu poriadne vyschnúť až do hĺbky 2 cm.

Ako na to? Rýchlo, jednoducho, efektne

Základ vašej štýlovej záhradky by mal mať klasicky tri vrstvy. Drenážnu vrstvu (napríklad piesok), zeminu (s pridaním hnojiva) a povrchovú vrstvu (napríklad jemné skalky alebo mulč). Aj keď je pestovanie sukulentov relatívne jednoduché, často trpia hnilobou, ktorá nastane ak sú vložené príliš nízko v zemi, preto treba kontrolovať to, aby stonka zostávala neustále nad pôdou a všetky choré lístky odstrániť.

Ak odstrihnete zdravé lístky, môžete si tak záhradku veľmi jednoducho rozšíriť len tým, že list necháte niekoľko dní vytvoriť si korienky v nádobe s vodou. Potom s ním už len šup do zeme a môžete sa tešiť na nové prírastky.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk