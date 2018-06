Majitelia tejto záhrady milujú rána na priedomí

Záhradu realizovali dvaja záhradní architekti. Hneď po prestavbe domu záhradná architektka Eva Wernerová navrhla a vysadila v príjemnom kvetinovom štýle dvor, kde dominujú vyvýšené trvalkové záhony pravidelných tvarov, ruže a štrkové plochy. Časť záhrady s jazierkom a altánkom nechala na seba čakať ďalšie dva roky. Dôvod bol prozaický, majitelia si chceli oddýchnuť od stavebného ruchu a čo-to našetriť.

Vo vidieckom štýle

Ako to už býva, i tu sa všetko začalo domom. „Na tomto mieste stál pôvodne rodičovský dom približne z päťdesiatych rokov, kde som aj so súrodencami vyrastala,“ spomína majiteľka.

„Môj manžel, ktorý detstvo prežil v paneláku, túžil po živote na dedine a po záhrade. Preto sme sa asi pred jedenástimi rokmi pustili do prestavby. Z pôvodného domčeka ostali viac-menej iba základy, na ktorých stojí nový dom. Jeho podoba nám bola jasná od začiatku, chceli sme ho vo vidieckom štýle, aby vyzeral takmer ako chalupa.“

Oddych s vodou

Ovocná časť za domom prišla na rad o dva roky. „O jej podobe sme nemali konkrétne predstavy, len sme si priali nejaký vodný prvok. Keď záhradný architekt Peter Gondár začul, že manžel je lodný kapitán, vyhlásil, že vody musíme mať plný dvor,“ s úsmevom pokračuje pani domáca. „Nečakali sme síce, že vody bude až toľko – potôčik, jazierko a dva vodopády, no keď sme videli prvý návrh, celkom nás dostal. O iných alternatívach sme už neuvažovali.“

Jazierko, do ktorého vteká potôčik, má v pôdoryse tvar ryby a čiastočne obopína altánok. „Najmä ráno je tu úžasne veselo. Zlietavajú sa sem vykúpať vtáčiky z okolia. Ja i manžel milujeme rána na priedomí, kde svieti slnko a môžeme krátko rozjímať pri zvukoch žblnkajúcej vody a speve vtákov. Manžel ani neodíde z domu bez rannej kávy na terase.“

Riasy, žaby a mačka

„Pôvodne som si myslela, že budeme záhradu najmä obdivovať. Občas je tu však nutné relaxovať prácou, či už pokosiť, alebo povytrhávať burinu.“ Domáci si potrpia aj na čistú vodu v jazierku, filtre čistia dva i trikrát do týždňa.

Navyše sú v blízkosti aj polia, z ktorých sa dosť práši. „Čo ma trochu sklamalo, sú riasy na dne. Tešila som sa, že budem obdivovať krásne uložené kamene, ale tie ani nevidno.

Hoci máme čistú vodu, dno je zarastené. Má to však výhodu, nemusíme pravidelne kŕmiť ryby, pretože sa nakŕmia aj samy. Za osem rokov od založenia sme jazierko čistili dvakrát. Všetko sme vybrali a dno vyčistili prúdom tlakovej vody. Bez rias však vydržalo iba od jari do leta.“

Domáci sa tešia aj z kŕkania žiab. „Keď na konci jari vyliezajú z jazierka dospelé mladé žaby, počúvame večerné koncerty na osvetlenom pódiu záhrady. Zaujímavé však je, že to netrvá dlho, zanedlho akoby zmiznú a až do ďalšieho roka o nich nevieme.“ Po záhrade sa sem-tam potulujú aj mačky zo susedstva. „Jedna z nich si u nás našla špeciálnu záľubu. Zistili sme, že z jazierka miznú najviac urastené ryby a nevedeli sme kam. Až raz sme pri čine prichytili mačku.

Vyhliadne si vždy tú najväčšiu rybu a trpezlivo na ňu striehne z brehu,“ smeje sa majiteľka. Na zimu domáci zastavia tok v jazierku a nechajú prúdiť iba kyslík. Keď voda premrzne, ryby sa stiahnu dolu až do hĺbky jeden a pol metra. Spomalí sa im metabolizmus, vďaka čomu bezpečne prezimujú.

So slamenou strechou

Záhradný architekt navrhol i podobu altánku, pričom domácim odporučil strechu z dreveného šindľa alebo slamy. „Asi dva roky sme mali v záhrade iba betónovú platňu ako základ pod altánok, kým sme našli remeselníkov.

Jedni robili drevenú konštrukciu so sedením, druhí strechu. Páčia sa nám slamené strechy. Pripomínajú staré rybárske domce okolo Dunaja, ale aj romantiku starobylého anglického vidieka.“ Na cestách po Slovensku narazili majitelia v Piešťanoch na veľmi peknú rybársku reštauráciu, ktorá má celú strechu pokrytú práve slamou.

Od nich si vypýtali kontakt na remeselníkov. „Bolo veľmi zaujímavé sledovať ich prácu. Postupovali presne naopak, ako som si predstavovala. Myslela som, že na strechu sa uchytia slamené stohy, ktoré sa zrezávajú. No nebolo to tak. Slama zo stohov sa po položení vbíjala špeciálnymi hrebeňmi smerom hore tak, aby vytvorila žiadanú podobu.“ Výber rastlín majitelia nechali na záhradného architekta. Pán domáci chodieva z času na čas pracovne do Holandska, kvetinovej veľmoci. Odtiaľ rád niečo prinesie a vysadí tak, aby zachoval ráz záhrady.

„Dá sa povedať, že záhrada vyzerá každý týždeň inak. Jednak rozkvitajú iné rastliny a aj počasie vytvára vždy inú atmosféru. Obaja ju máme veľmi radi. Od jari až do jesene ju využívame ako ďalšiu obývačku. Stolujeme tu, sedíme s rodinou a priateľmi vonku v altánku alebo pri dome na terase,“ vyznáva sa domáca pani.

Ing. Peter GONDÁR záhradný architekt www.landscape.sk

Foto:Robo Hubač

Nádherný pohľad od terasy smerom do krajiny, kde sa dvíha zalesnený terén, som chcel v záhrade zachovať a podporiť. Preto som vytvoril akoby dvojúrovňový plán.

Prvú úroveň tvoria kostrové dreviny, ako sú gaštanová alej, borovica, existujúci sad, ktoré v pohľade prirodzene prechádzajú do krajiny. Druhú úroveň predstavujú záhony a vodný prvok. Jeho tvar je navrhnutý v čisto organických líniách, aby aj táto časť pôsobila čo najviac prírodne.

Ako podporiť jedinečnosť záhrady?

Zakomponujte do plánu myšlienku, ktorá bude odrážať niečo osobné. V tomto prípade záhradného architekta inšpirovalo zamestnanie majiteľa, ktorý je lodný kapitán. Preto tu voda dostala hlavnú úlohu. Rovnako tvar jazierka v tvare ryby a slamená strecha vystihujú vodné kráľovstvo.

Autor: Pekné bývanie/Monika Králová