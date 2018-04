5 profesionálnych trikov pre pestovateľov-začiatočníkov: Ako na skalku? + FOTO inšpirácia

>>> Inšpirujte sa krásnymi skalkami v našej FOTOGALÉRII <<<

Ak ste pestovateľ začiatočník, určite sa nebudete hrnúť do prepracovaných, veľkých projektov, kde vaša skalka bude veľká 20 m2, no siahnete po menšej, stále sympatickej forme. To je prvá z rád, ktorú dostanete od profesionálneho záhradného architekta - menej je niekedy viac, nepreceňujte svoje sily. A my pridávame pár ďalších užitočných rád najmä pre tých, ktorí nad skalkou stále uvažujú, no ešte sa k jej vytvoreniu nedostali.

1. Pripravte jej miesto

Najkrajšie je, keď skalka prirodzene "padá", pretože tak vytvára obraz akéhosi kvitnúceho vodopádu a preto ak spád vo svojej záhrade nemáte, jednoducho si ho vytvorte. Ideálne v slnečnom rohu, pri schodoch alebo plote.

2. Na papieri

Po tom, ako máte jasné, kde vo vašej záhrade sa bude skalka nachádzať, je užitočné načrtnúť si jej požadovaný vzhľad. Podľa toho budete vedieť, aké veľké ústredné kamene budete potrebovať, koľko rastlín využijete, či zostane miesto aj na nejakú tú dekoráciu a podobne. Takáto predpríprava vám pomôže aj pri stanovení budgetu a jeho následnom dodržaní.

3. Variácie

Prirodzene, že je najkrajšie, ak sa skalka skladá z niekoľkých veľkostí a tvarov kameňov, ktoré udávajú jej celkový výzor. Zabudnúť netreba ani na dostatočne veľké medzery pripravené pre tie najkrajšie skalničky.

4. Tá správna výživa

Snáď najdôležitejšou súčasťou skalky je tá správna zemina. Postarajte sa o to, aby bola dostatočne výživná, no postačí niekoľko centimetrov piesku a klasická rašelina. Príliš presýtená pôda by sa totižto mohla odraziť na nie veľmi šťastných rastlinkách, ktoré výživy veľké množstvo nepotrebujú a sú relatívne odolné.

5. To najkrajšie nakoniec

Ideálnou voľbou rastlín vhodných do skalničky sú tie, ktoré sú tie druhy, ktoré dobre zvládajú občasné sucho a ich pôvod je vysokohorský. Sú to napríklad astra alpínska, klinčeky, rozchodník, obľúbený flox, poniklec, kosatce, samozrejme sukulenty všetkých tvarov, ale aj materina dúška alebo šalvia.

Autor: Mária Ambrozová