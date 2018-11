Aj na najmenšom balkóne na svete dokážete urobiť skvelú záhradu. TAKTO!

Človek potrebuje zeleň ako ryba vodu

Nemecký denník Die Welt sa svojho času vyjadril, že zeleň predlžuje človeku život a tak isto zlepšuje aj jeho zdravie. Psychické aj fyzické. Lekári sa na túto stranu barikády pridávajú tiež, na vlastné oči spozorovali, že pacienti, ktorým bol umožnený výhľad z nemocnice na stromy, boli schopní uzdraviť sa omnoho rýchlejšie ako tí, ktorým výhľad na zeleň dopriaty nebol.

Balkónové typy

Nie každý si však môže dovoliť mať vlastný pozemok so záhradou, či už z finančných dôvodov, alebo kvôli praktickosti malého bytu v centre mesta. Zelene sa však vzdávať nemusíte ani náhodou a postačí vám na to aj váš obyčajný balkón.

Vertikálne záhrady

Počuli ste už o vertikálnych záhradách? Áno, venujú sa im firmy, ktoré sú na to špecializované, takú vertikálnu záhradu vybudovať na obývačkovej stene skutočne vyžaduje mať v rukách prax. Balkón však zvládnete aj sami, no namiesto toho, aby ste zaberali jeho už aj tak malú plochu, využite takzvané hluché miesta, ktoré sú na stenách po jeho bokoch.

Namiesto holých stien krásne kvety

Dať si na balkón stôl so stoličkami, poprípade prevesiť muškáty cez zábradlie, to dávno poznáte. Ale čo keby ste si všetky kvetináče a bylinky, ktoré by ste chceli pestovať na záhrade, jednoducho zavesili na prázdnu stenu? Či už použijete palety, do ktorých vsuniete kvetináče, alebo debničky, je na vás. Isté je, že vaša stena bude hýriť farbami, životom, nezaberie vám žiadne miesto a vy budete mať svoj kútik plný zelene.

Pozrite si našu galériu, garantujeme vám, že ihneď zatúžite vybudovať si takúto záhradu na balkóne aj vy!

