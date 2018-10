Aj sukulent má svoje potreby! Aby vám doma nevykapal, držte sa týchto krokov

Aj keď sa hovorí, že sukulenty sú na pestovanie nenáročné, ak chcete mať z toho svojho skutočnú radosť a túžite, aby u vás prosperoval, je potrebné trošku sa mu venovať. Nebude to však zase až také zložité!



Výber správneho sukulentu do bytu

V prírode nájdeme mnoho druhov sukulentov, nie všetky sa však hodia na pestovanie vnútri. Potrebujú totiž viac slnka, než by ste im vedeli zabezpečiť. Orientujte sa preto na druhy ako Haworthia či Gasteria. Zachovávajú si svoje svieže farby aj v prostredí s menšou slnečnou intenzitou. Nezabúdajte, že medzi sukulenty patrí mnoho ďalších druhov rastlín, napríklad aj obľúbená aloe vera.



Správne miesto

Vhodná nádoba na pestovanie značne ovplyvní rast rastliny. Keď si prinesiete rastlinku z obchodu, je zvyčajne v nádobe, ktorá dobre vyzerá, nie je však vhodná na pestovanie. Rastlinky premiestnite do terakotových alebo keramických nádob. Dbajte na to, aby rastlinka nebola v príliš ťažkej pôde, potrebuje prúdenie vzduchu, inak nebude môcť dostatočne pracovať s vlhkosťou a korienky môžu začať hniť.





Pôda by mala byť ľahká a nemala by zadržiavať veľké množstvá vlhkosti, inak svoj sukulent doslova „utopíte". Nepestujte ho v bežnej pôde, ale miešajte s drveným granitom alebo s inými pevnými zložkami.



Náš tip: Nemusíte hľadať najslnečnejšie miesto, poskytnite mu aspoň niekoľko hodín priameho slnka denne. Polievajte vtedy, keď celý substrát preschne. Ak sa vám zdá, že nevysychá, rozhodne si preverte, či sa mala voda možnosť odpariť, inak rastlinu ohrozujete.

A čo vonku?

Sukulenty môžete vysadiť aj do záhrady priamo, alebo ich mať v nádobách na terase či na okne. Mnohým sa bude na vzduchu dobre dariť, avšak napríklad kalanchoe, aloe či echeveria si vyslovene žiadajú pestovanie vnútri. Pre pôdu vonku opäť platí, že nesmie byť tvrdá a presychať na kameň.

Ak žijete v oblasti s častými prehánkami, saďte sukulenty do pokladov, ktoré rýchlo odvádzajú vlhkosť, inak vám zhnijú. Pozor na extrémne výkyvy počasia, ktoré sa žiaľ nevyhýbajú ani našim končinám. Zvážte preto dobre, či rastlinky budú mať šancu za mrazivých zím a tiež pod ostrým letným slnkom. Voľbou pre vás môže byť predsa len pestovanie v nádobách vonku, kde máte možnosť rastlinu v prípade potreby premiestniť.

A ako vyzerá sukulent, ktorému sa darí? Pozrite si našu galériu.

Autor: Agáta