Ak nespravíte so svojou záhradnou technikou toto, počas zimy sa vám pokazí!

Kým neudrú mrazy

Zrejme každý má v záhrade okrasné rastliny, veď nám z nej robia hotové umenie! Ale práve durmany, muškáty, oleandre nevedia vystáť mráz, ktorý zvykne udrieť už počas jesene, preto ich nezabudnite premiestniť do pivnice. Ak nemáte pivnicu, poslúži vám aj garáž. Ruže a ostatné rastliny, ktoré sú tiež citlivé na mráz, ale nemôžete ich z pôdy vytrhať a presťahovať, ošetrite tak, že ich zakryjete vetvičkami alebo lístím, existuje aj možnosť zabaliť ich do bublinkového materiálu.

Uložte na spánok aj svoju techniku

Hadicou už najbližšieho pol roka polievať záhradu nebudete, uzatvorte teda prívod vody a vypustite kohútiky. Všetky prístroje, ktorými ste zavlažovali, je potrebné umiestniť tam, kde ich nepostihne mráz. Nepodceňte ani rôzne kôlne, šopy či záhradné domčeky. Nezatepľujeme ich, takže mráz sa dostane aj tam a čerpadlá by určite poškodil.

Všetky stroje musia byť v suchu

Napriek tomu, že dážď a sneh sú pre jesenné a zimné obdobie úplne typické, vaše stroje s nimi do kontaktu prísť nemôžu. Nerobte ani to, čo väčšina ľudí, že odloží zablatenú kosačku až do času, kým ju opäť nebude potrebovať. Všetky stroje bezpodmienečne umyte a očistite všetky špiny a nečistoty mechanicky. Pamätajte, že záhradná technika má byť rovnako ako rastliny bezpečne „zazimovaná".

Autor: Zuzana