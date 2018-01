Realizácia plná problémov: Navštívte s nami slovenskú záhradu, pri ktorej sa architekt poriadne zapotil!

>>> Ako táto záhrada vyzerá dnes, si môžete zblízka pozrieť TU <<<

Domáci si po postavení domu dali narýchlo založiť záhradu vrátane položenia automatického systému zavlažovania. No prešlo pár rokov a oni mali stále pocit, že to nie je ono. Záhrada pôsobila fádne, nemoderne a mnohé rastliny odumreli. Rozhodli sa teda pre zmenu. Záhradného architekta Zoltána Nagya si vybrali podľa referencií na internete a záhrady, ktorú realizoval v ich susedstve. Ani na druhý raz však nešlo všetko hladko.

V horúčavách

Majitelia si priali vytvoriť moderný priestor, exkluzívnu vonkajšiu obývačku. Presné požiadavky nemali, a tak nechali návrh v kompetencii architekta. Po niekoľkých úpravách nového návrhu sa pristúpilo k realizácii. Tá bola nakoniec náročnejšia, než sa pôvodne očakávalo, a to nielen pre panujúce horúčavy. Zoltán spomína: „V záhrade sme pracovali päť týždňov v roku 2015 v tých najúmornejších letných horúčavách. Dva týždne boli teploty dokonca nad štyridsať stupňov Celzia v tieni.“ Nová kompozícia a iné rozmiestnenie záhonov a výsadieb si vynútili aj kompletnú výmenu závlahového systému a elektroinštalácie.

Prekvapila pôda

Na závažnejší problém, ako boli spomínané teploty, narazili hneď v prvý deň likvidácie pôvodnej záhrady. Zoltán vysvetľuje: „Pri odstraňovaní rastlín totiž vysvitlo, že na celom pozemku je približne len päťcentimetrová vrstva kvalitnejšej ornice, pod ktorou je štrková sutina. Korene rastlín sa v tejto vrstvičke zeminy ťahali ako koberec, takže namiesto vykopávania sme ich iba vyvaľovali aj s koreňmi. Nikdy som nič podobné nevidel.

Azda na túre v Tatrách, kde víchrica vyvalila smreky s plytkou koreňovou sústavou. To nakoniec vysvetľovalo aj to, prečo sa pôvodným rastlinám na stanovisku nedarilo. Kvalitná ornica je pre záhradu základ.“ Hoci majitelia sprvu nechceli investovať do výmeny a navážky ornice, nakoniec sa dali presvedčiť. Odviezla sa a vymenila dvadsaťpäťcentimetrová vrstva pôdy, ktorú ešte obohatili o organické materiály a granulované hnojivá. Kostrové rastliny sa dokonca, pre lepší štart, sadili s mykoríznymi hubami, ktoré podporujú zakorenenie a zdravý rast. Navážka pôdy a terénne práce vykonané externou firmou sa, samozrejme, nepríjemne odrazili na rozpočte, ktorý sa zvýšil o vyše tritisíc eur. Prirodzene, majiteľov to nepotešilo.

V réžii domácich

Ako perličku spomenieme, že domáci architektovi natoľko dôverovali, že väčšiu časť realizácie záhrady strávili na dovolenke a domov prišli takpovediac na hotové. Po roku, keď nová výsadba podrástla, rastliny zosilneli a vyvinuli sa do krásy, sú z výsledku nadšení. „O záhradu sa stará najmä majiteľka,“ pokračuje Zoltán. „Potvrdilo sa, že kompromisy, čo sa týka ornice, sa nesmú robiť. Ak by sme ju nevymenili, rastliny by sa tu trápili a ani pri najlepšej starostlivosti by takto neprosperovali.“

Ing. Zoltán Nagy

záhradný architekt

"Ak premýšľate nad rekonštrukciou záhrady, pripravte sa nielen psychicky, ale hlavne finančne, budete totiž úplne nanovo platiť za celý projekt. Zmenená kompozícia prináša iné požiadavky na závlahu, elektroinštaláciu, výsadbu. Navyše, rozpočet zvýši likvidácia zle založených porastov a technicky nevhodne riešených prvkov. Aj počas realizácie sa môžu vyskytnúť nečakané problémy, preto musí majiteľ zostať flexibilný, čo sa týka financií, až do posledného okamihu."

Autor: Monika Králová