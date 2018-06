Bazénový reštart po zime: 4 kroky, ako ho mať pekný a čistý

Odzimovanie bazéna sa robí v čase, keď nočné teploty prestanú klesať pod nulu. Zvyčajne to býva na prelome apríla až mája. Ak bazén nemáte mimo sezóny chránený fóliou alebo prestrešením, vodu budete musieť na jar úplne vypustiť. V opačnom prípade sa jej vzdať nemusíte. Naozaj závisí od individuálnych preferencií každého majiteľa, či si vizuálny dojem v záhrade „pokazí“ prestrešením, alebo fóliou, alebo mu viac práce a námahy s dôkladným čistením raz za sezónu až taký problém nerobí. Každé z riešení má svoje za a proti.

Krok 1

Najskôr treba z vody odstrániť veľké nečistoty, ako sú napadané listy alebo konáriky. Robí sa to pomocou bazénovej sieťky. Majitelia robotických vysávačov si môžu pomôcť aj ním. Ručný vysávač napájaný na filtráciu vám v tomto prípade nepomôže, pretože voda je po zime vypustená pod dýzami. Znečistenú vodu potom pomocou ponorného čerpadla buď úplne vypustíte, alebo ju necháte.

Krok 2

Čistenie stien a dna bazéna od usadenín sa vykonáva pomocou neriedených špeciálnych prípravkov. Keďže ide o silné koncentráty, nezabudnite použiť gumené rukavice. Na nanášanie budete potrebovať handričku. Zhruba po dvadsiatich minútach pôsobenia použite na mechanické odstránenie nečistôt kuchynskú hubku alebo kefu. V prípade silného znečistenia budete musieť čistiaci postup zopakovať. Nezabudnite, že steny a dno čistíte priamo v bazénovej vani, kde aj pri úplnom vypustení stojíte v pár centimetroch vody. Preto si zaobstarajte gumáky, ideálne pracovné. Módne značky s farebnou podrážkou by mohli na dne zanechať škvrny, ktoré sa ťažko odstraňujú.

Fóliové bazény vyžadujú ešte po vyčistení dôkladnú kontrolu povrchu a ak je poškodený, trhliny treba zalepiť špeciálnymi záplatami.

Krok 3

Pripojenie filtrácie prípadne solárneho ohrevu vyžadujú dôkladnosť. V kontrole aj dotiahnutí všetkých spojov, pretože aj najmenšia chyba sa po napustení bazéna ihneď prejaví presakovaním. Pieskovú filtráciu treba pred začiatkom sezóny vyčistiť pomocou funkcie prepierania. Tento úkon vám zaberie maximálne minútu. Každé tri až päť rokov sa odporúča filtračný piesok úplne vymeniť. Po zapojení technológií môžete začať s dopúšťaním bazéna. Potom testerom preverte tvrdosť a kyslosť vody a upravte ich na optimálne hodnoty. Tvrdosť by sa podľa nemeckých noriem mala pohybovať v rozmedzí 10 - 19 stupňov, pH 7,2 - 7,6.

Napúšťaná voda z vodovodu prípadne zo studne zvykne mať vyššie pH. Zvlášť pri napúšťaní studňovou vodou sa odporúča takzvaný štartovací proces pomocou rozjasňovača. Bráni tvorbe usadenín, vodu zmäkčuje a zaručí vám pri pravidelnej starostlivosti priezračne čistú vodu počas celej sezóny. V priebehu nasledujúcich 2-3 dní treba ešte dôkladne zachlórovať prostredníctvom špeciálneho prípravku, takzvaného štartovacieho quick shocku.

Počas prvých 24 hodín od napustenia by mala filtrácia bežať nepretržite.

Krok 4

Na dezinfekciu bazénovej vody môžete okrem chlórových prostriedkov použiť aj iné riešenia. Niektorým totiž môže prekážať mierny chlórový zápach alebo majú citlivú pokožku alebo oči na tento halogén.

Šetrnejšia k pokožke i vašim plavkám je soľ, ozón či ultrafialové žiarenie. Investícia do takejto výbavy je však o poznanie vyššia ako do chémie. Zlatý stred a azda najvážnejšiu konkurenciu chlórových prípravkov predstavujú prostriedky na bezchlórovej báze. Cenový rozdiel oproti chlórovým nie je až taký výrazný. Navyše táto chémia nevyžaduje už ďalšie investície do prídavných zariadení. Obľube sa tešia najmä v bazénoch, kde sa kúpu malé deti. A v prípade potreby sa bez problémov dajú kombinovať aj s chlórovými prípravkami.

Čistenie na kľúč

Údržbu bazéna si počas celej sezóny môžete objednať u profesionálov. Firmy si zvyčajne účtujú hodinovú sadzbu, ktorá sa v závislosti od stupňa znečistenia a obťažnosti úkonov začína pri 30 € za hodinu. Odzimovanie bazéna trvá približne 3 - 6 hodín. Jednorazová aplikácia čistiacich prostriedkov a chémie je zvyčajne v cene. Niektorí predajcovia vám poskytnú zazimovanie a odzimovanie bazéna počas záruky na bazén, ktorá je obvykle 2 - 5 rokov, grátis. Pri kúpe sa vyplatí informovať na možnosť takejto služby.

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/Denisa SLANČOVÁ