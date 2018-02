Chcete balkón, ktorý kvitne po celý rok? Vieme ako na to!

Časy, kedy bola jedinou kvitnúcou rastlinkou na našom balkóne veľká kopa muškátov, sú už dávno preč. Aj keď ich kvety sú krásne, dnes je v kurze rôznorodosť a my vám prezradíme, aké rastliny na váš balkón vysadiť tak, aby vám kvitol po celý rok. A susedia môžu len závidieť a pýtať si rady.

JAR

Jar je už tradične typická krásou cibuľovín, na ktorých veselé farby po dlhej zime všetci nedočkavo čakáme. Na jeseň vysadené tulipány, narcisy či hyacinty krásne rozžiaria váš balkón už v marci či apríli a ak ich doplníte veľkým kvetináčom plným zlatého dažďa alebo voňavého orgovánu, sirôtkami či nejakou tou magnóliou, neoľutujete.

LETO

V lete máte v podstate nekonečné možnosti. Kvitnú takmer všetky trvalky a radosť vám môžu robiť nie len typické muškáty či petúnie, ale vyskúšajte tiež vysadiť rudbekiu, rôzne farby oleandra, sanvitálie a krásu lúčnych kvetov na váš balkón prinesie napríklad echinacea.

JESEŇ

Aj keď si možno myslíte, že september je čas, kedy vám už nezostáva nič, len pomaly ukrývať odkvitnuté rastlinky pred nízkymi teplotami, nie je to tak. Jeseň je už tradične časom chryzantém, krásnej hortenzie, bršlenu, rôznych druhov javorov a množstva okrasných tráv.

ZIMA

To, čo poteší oko aj pri krajine zasypanej snehom je správny výber drevín a krov, ktoré váš balkón síce už nepotešia farebnými kvetmi, no zeleň a odtiene žltej, hnedej či červenej rozhodne áno. Voliť môžete napríklad medzi tujami, borievkami, smrekmi, krušpánom. Ak sa vám ale skutočne cnie za troškou farby, siahnite po vresoch. Tie pri správnej starostlivosti vydržia aj tuhé severské zimy, takže nimi poľahky vyčkáte až do teplučkej jari.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk