Čo musím stihnúť urobiť v záhrade, kým neskončí jeseň?

Prečo sa mám ponáhľať?

Pretože všetko musíte stihnúť, kým neudrú na vašu záhradu prvé mrazy. A keďže počasie začína byť čím ďalej, tým nevyspytateľnejšie, neotáľajte a dajte si záhradku do poriadku už teraz. Čaká vás toho viac než dosť. Mali by ste pozbierať všetko opadané lístie, prestrihať kríky, postarať sa o trávnik, ale aj zarezať živý plot. Čím teda začať?

Vaša prvá úloha znie: presádzajte!

Jeseň je absolútne vhodné obdobie na to, aby ste presádzali svoje rastlinky, ktoré vám povyrástli a tiež, aby ste zasadili do pôdy nové. V tomto ročnom období sa totiž stretávame s dažďom veľmi často a pôda je teda dostatočne vlhká, čo rastlinky pri raste ocenia.

Cesnak aj ruže

Nečakajte s výsadbou zeleniny, môžete ju sadiť aj na jeseň, napríklad taký zimný cesnak by ste mali sadiť práve teraz. Bude sa mu dariť perfektne. Venovať sa môžete aj okrasným rastlinám. Nami milované ruže sú síce citlivé krásky, ale tie, ktoré vysadíte v jeseni, majú omnoho vyššiu šancu na prežitie ako tie, ktoré vysadíte neskôr.

A čo cibuľoviny?

Vieme, že rastliny sa rozmnožujú vďaka zasadeným semienkam, ale tiež pomocou odrezkov, hľúz, cibuľkami či delením trsov. A práve tie s cibuľkami saďte práve teraz. Patria sem napríklad narcisy alebo tulipány. Nemajte strach, cibuľka to v pôde do jari prežije, ale vďaka výsadbe v jeseni, získate už na jar záhon hýriaci všetkými možnými farbami. To bude radosti!

Autor: Zuzana