Dobré tipy na gril: Pripravte si záhradnú párty

Ak chcete hostí prekvapiť, neponúkajte im len osvedčené klasiky ako kuracie prsia či klobásky. Grilovať môžete aj huby, ovocie a zeleninu!

Chutia bedle i jablko

„Grilovanie dodá všetkým druhom zeleniny a ovocia vábivý údený podtón chuti. Najlepšie sú v prirodzenom stave. Nepotrebujú zálievky či marinády, keďže teplom karamelizujú,“ odporučil Tomáš Sika, šéfkuchár hotela v hlavnom meste.

Chuť grilovaného ovocia môžete podporiť javorovým sirupom. Z húb skvele chutia napríklad bedle. Dajte ich do alobalu, potrite ochuteným maslom, ktoré si môžete sami pripraviť, a grilujte asi päť minút. Jesť ich môžete hneď.



Na gril bez marinády

Podľa moderných trendov sa mäso dochucuje až po grilovaní. Dôvod? „Tento spôsob je jednoduchší a zdravší,“ vysvetlil Tomáš Sika. Navyše prísady ako med, kečup alebo horčica obsahujú zbytočný cukor a na grile sa ľahko pripaľujú.

„Radšej si pripravte omáčku alebo dip, do ktorých môžete grilované mäso namáčať. Výborné sú aj doma pripravené ochutené maslá,“ odporučil šéfkuchár. Skalným fanúšikom marinovania radí opatrnosť.

„Grilujte na menšej pahrebe na okraji. Ak je totiž v marináde jogurt či kyslá smotana, môže sa pripáliť rovnako ako med, kečup či horčica.“ Na biele mäso odporúča jednoduchú sezamovú marinádu.

Vyskúšajte recepty šéfkuchára



TOMÁŠ SIKA: „Mäso ochucujte až po ugrilovaní,“ radí šéfkuchár.

Omáčka

Studená chrenová omáčka je vynikajúca na grilovaný hovädzí steak. Zmiešajte čerstvý chren so strúhaným jablkom alebo s jablkovým pyré. Pridajte majonézu alebo kyslú smotanu, trošku soli, mleté čerstvé korenie a citrónovú šťavu.

Dip

Nenáročný dip pripravíte vmiešaním vareného žĺtka s dijonskou horčicou a pár kvapkami citrónovej šťavy do cottage cheesu, ktorý môžete zameniť za topený syr alebo tvaroh. Na záver pridajte pažítku a kôpor.

Marináda

Rozmixujte paradajky, papriky, upečenú cibuľku, pridajte soľ, korenie a cesnak, trochu medu a niekoľko kvapiek citrónovej šťavy. Namiesto citróna môžete použiť biele alebo červené víno, okrem chuti dodá marináde aj príjemné zafarbenie. Vytvorte hustú kašu a pridajte ju do oleja v pomere 2 ku 1.

Ochutené maslo

Maslo izbovej teploty ochuťte bylinkami, prípadne kombináciou zeleného korenia s čili, ančovičiek a citróna či konfitovaného cesnaku so šalotkou. Takéto maslo natrite na hotové grilované mäso. V chladničke vám vydrží až tri týždne.

Plus 3 rady pre začiatočníkov

Pri grilovaní jednotlivých druhov mäsa musíte mať jasnú predstavu o výsledku. Rozdiely sú nielen v dĺžke grilovania, ale aj v chuti či jemnosti mäsa. Šéfkuchár Tomáš Sika z bratislavského hotela má pre vás tri dobré tipy.

1. Krehké, natenko nakrájané kuracie filety alebo ryby ugrilujete najrýchlejšie, stačí 7 či 8 minút. Dávajte pozor, aby ste ich nepresušili. Ak chcete mať mäso šťavnatejšie, použite radšej stehná, najlepšie vopred vykostené, a grilujte ich 13 až 15 minút.

2. Z bravčového mäsa odporúčam filety, ale najchutnejšia je panenka. Mäso grilujte asi 15 až 18 minút.

3. Najdlhšie sa pečie do chrumkava hovädzie mäso – zvyčajne je to viac ako 20 minút. Ideálna na grilovanie je sviečkovica. Ak chcete ušetriť, môžete ju nahradiť mletým hovädzím mäsom, ktoré pripravíte za 10 až 16 minút. Odporúčam olej na zvlhčovanie mäsa, do ktorého môžete primiešať korenie, bylinky, cesnak, worchesterskú alebo barbecue omáčku či dijonskú horčicu.

Ktorý gril je lepší

Môže typ grilu ovplyvniť chuť jedla? Profíci tvrdia, že áno. „Všetko, čo je priamo z prírody, chutí najlepšie a platí to aj o grilovaní. Pochúťka grilovaná na drevenom uhlí získa neopakovateľnú chuť a vôňu. Na druhom mieste je plynový lávový gril, ktorému síce chýba typická vôňa dreva, ale jedlo je vynikajúce. Použitie elektrického grilu je vlastne len zahrievanie a úprava potravy teplom,“ povedal šéfkuchár Tomáš Sika

Šalát úplne inak

Grilovať sa dá naozaj všetko. Doprajte si však čas, aby ste zistili, ako sa jedlo na grile správa. Zaujímavé je grilovať napríklad šalát. Pofŕkajte ho olivovým olejom, osoľte a okoreňte. Šalát grilujte len krátko, približne minútu. Potom ho môžete poprášiť syrom..

