Dodajte vašej záhrade šmrnc: Vhodne situovanými chodníkmi s peknou úpravou

Pevný chodník s protišmykovou úpravou má viesť k vstupu do domu, k záhradnému domčeku, ku kozubu, k okrasnému záhonu aj medzi hriadky. S chodníkmi to však netreba preháňať, aby plochu záhrady či trávnika nerozbili. Čím menšiu záhradu máte, tým menej ju delte chodníkom. V malej, úzkej postačí jeden rovný chodník umiestnený osovo alebo ho nahraďte rôzne stvárnenými, na seba nadväzujúcimi spevnenými plochami. Ak máte veľkú záhradu, popustite uzdu fantázii a kombinujte rovné aj oblé línie.

Pod povrchom

Kvalita chodníka nie je závislá len od nášľapnej vrstvy, ovplyvňuje ju aj podkladová - nosná vrstva. Zvyčajne ju tvorí hrubý netriedený štrk z kvalitného ostrého kameňa uloženého na vyspádovanom dne výkopu. Pri úzkych chodníkoch stačí priečny spád na jednu stranu, minimálne 2 percentá, pri hrubých, drsných povrchoch, kde voda zle steká, môže byť až do 3,5 percenta. Vo svahovitom teréne je spád daný jeho konfiguráciou.

Pevnejší a pružnejší podklad dosiahnete dvomi štrkovými vrstvami, spodnou hrubšou a vrchnou z jemnejšieho štrku. Aby bol podklad homogénny a pevný, je nevyhnutné vrstvu štrku postupne valcovať alebo zhutniť vibrátorom. Takáto plocha je pripravená na položenie nášľapnej vrstvy. Môžete ju uložiť nasucho do piesku alebo mokrým spôsobom do cementovej malty. Jednoduchší a rýchlejší je suchý spôsob. Kladením do cementovej malty získate pevnejšiu plochu, cez ktorú nebude nič prerastať.

Povrch

Starostlivo porozmýšľajte predovšetkým o farbe a štruktúre chodníkových povrchov, pretože výrazne ovplyvnia konečný výsledok. Na ich úpravu je k dispozícii široký výber materiálov. Typ domu, použité materiály a plánovaný štýl záhrady by mali byť aspekty ovplyvňujúce výber prvkov na dláždenie. Samozrejme, aj náklady, ale rovnaký účinok môžete dosiahnuť viacerými materiálmi, ktoré majú rôzne ceny. Napríklad drahý prírodný kameň dobre nahradia oveľa lacnejšie imitácie.

Na plocho

Vhodný materiál na záhradné chodníky je prírodný kameň, ktorý sa svojou farbou veľmi dobre začleňuje do okolia a kombinuje s tehlou, drevom, so štrkom aj s rastlinami. Vynikne najmä pri stupajových chodníkoch, kde sú kamenné prvky zapustené v trávniku. S použitím kameňa by ste nemali váhať, ak sa objavuje aj v oplotení alebo na fasáde domu. Z dostupných druhov je vhodný pieskovec s teplou farbou, ktorá sa vekom ešte zjemňuje. Vápenec je príliš mäkký na dlažbu, bridlica je veľmi lámavá, ale aj tvrdá a odolná. Najvhodnejší je kameň vrstevnatej štruktúry, ktorý má aspoň jednu stranu rovnú a platne majú hrúbku 5 až 8 centimetrov.

Spevnené povrchy z betónových dlaždíc sú variabilné, pretože na výber je množstvo druhov, farebných odtieňov a štruktúr. Aj formátov je neúrekom, od drobných dlažobných kociek až po platne väčších rozmerov. Trendové sú betónové dlažby, ktoré sú na nerozoznanie od prírodného kameňa, verne imitujú historickú dlažbu či starobylé drevené podlahy.

Ak ste doteraz ani jednému tvrdému a odolnému povrchu neprišli na chuť, môžete siahnuť po mrazuvzdorných pálených tehlách. Vnesú do záhrady kúsok starosvetskej romantickej atmosféry. Prívlastok mrazuvzdorný je dôležitý, pretože je zárukou, že chodník z tehál sa po dvoch-troch zimách úplne nerozpadne. Teda ak použijete zvyšky tehál zo stavby domu na vydláždenie chodníka, jeho životnosť bude veľmi nízka. Na dláždenie sú určené špeciálne tehly klinkerky, vypaľované pri vysokých teplotách.

Po dreve

Pôsobivé sú drevené chodníky z trámikov alebo guľatiny narezanej na malé klátiky, ktoré sa hodia do záhrad prírodného typu. Použite ich len na slnečných miestach, v tieni budú obrastené machom a klzké. Šmýkať sa môžu aj pri daždi. Životnosť povrchu závisí od druhu použitého dreva, jeho hrúbky a spôsobu ošetrenia. Agát či dub vydržia bez úpravy desiatky rokov, lacný smrek treba hĺbkovo napustiť. Domáce dreviny možno nahradiť exotickými.Bangkirai, ipe, tatajuba, tík, sú veľmi trvanlivé, pevné dreviny, ktoré majú vo vonkajšom prostredí životnosť 20 až 30 rokov i za predpokladu, že budú vystavené poveternostným vplyvom bez akéhokoľvek ošetrenia. No rátať musíte s vyššími nákladmi. Drevo by ste mali ukladať do dostatočne hlbokého štrkového lôžka, aby nemalo kontakt s vlhkou zeminou.

Sypký

Najjednoduchšie a najrýchlejšie vytvoríte spevnený povrch nasypaním piesku, štrku, antuky či hrubého kameniva nasypaného na podkladovú vrstvu. Ich výhoda je vždy suchý povrch, nevýhoda pohlcovanie nečistôt a nestálosť. Aby sa sypký materiál nemiešal s okolitou zeminou a neprerastal burinou, oddeľte ho geotextíliou a ohraničte obrubníkmi. Tie zamedzia roztlačeniu do strán.

Rozmer chodníka

Optimálna šírka pre jedného chodca je 40 až 60 cm, na väčších pozemkoch možno túto šírku zväčšiť na pohodlnejších 70 až 100 cm.

Prístupový chodník k domu nadväzujúci na vstupnú bránku má mať rovnakú šírku ako bránka, spravidla 120 až 150 cm.

Autor: Pekné Bývanie/Adela MOTYKOVÁ