Premýšľate nad presklením balkóna? Máme pre vás pár dôležitých rád

Najčastejší dôvod na uzatvorenie malého kúska exteriérovej plochy bytu je predĺženie času jej používania. Raz kvôli posedeniu pri kávičke či možnosti sušenia bielizne aj za škaredého počasia, inokedy kvôli rozšíreniu skladovacích plôch v malej domácnosti. Bonusom zasklenia je, že obmedzí vniknutie prachu a zároveň vytvorí určitú protihlukovú bariéru. Pri bytoch na prízemí zvýši bezpečnosť pred vlámaním a navodí pocit väčšieho súkromia.

Potrebuje ohlásenie

Než sa do zasklievania pustíte, musíte to ohlásiť na príslušnom stavebnom úrade. A to kvôli zmene architektonického vzhľadu fasády. Ideálnym riešením je, keď sa majitelia bytov dohodnú na jednotnom type zasklenia. Nepravidelné striedanie rôznych rámových a bezrámových systémov vizuálne degraduje architektúru domu. V individuálnych prípadoch príslušný stavebný úrad nariadi, aký typ zasklenia môžete použiť.

Dôverujte, ale preverujte

Skôr ako si objednáte vybrané zasklenie, overte si kvalitu modelu vyžiadaním jeho certifikácie od predajcu. Produkty bez atestu nemusia spĺňať požiadavky normy a často majú problémy s odolnosťou proti zaťaženiu vetrom. Realizáciu ponechajte na odborníkov s dlhodobými skúsenosťami a dobrými referenciami, ktorí prídu zamerať reálne rozmery balkóna či lodžie. Neohrozíte tak zachovanie záručnej lehoty od výrobcu.

Prečítajte si aj o dôležitosti bleskozvodu

Nenápadné zasklenie

Bezrámové systémy patria k najmenej rušivým prvkom z estetickej stránky, presklenú plochu nerušia žiadne vertikálne deliace prvky. Používajú bezpečnostné kalené sklo s hrúbkou šesť milimetrov. Na výber máte z dvoch základných typov otvárania, posuvný a otočný. Posuvný šetrí priestor, čo ocenia najmä majitelia malých balkónov.

Výhodou otočného je, že sa dá otvoriť úplne. V otočnom systéme rozoznávame podľa typu konštrukcie fínsky a švédsky. Fínsky je závesný, svojou hmotnosťou nezaťažuje zábradlie. Spoznáte ho podľa oblúkovej konštrukcie na strope. Jeho nevýhoda je, že sa ťažšie otvára. Švédsky systém ako novší typ zasklievania je presnejší, tesnejší a stabilnejší. Ťažisko má položené dole na zábradlí.

V ráme

Hliníkové posuvné rámové konštrukcie majú veľmi dobré tesniace vlastnosti. Stačí obyčajné sklo s hrúbkou štyri až šesť milimetrov alebo izolačné dvojsklo. Systém zabezpečuje minimalizáciu tepelných strát, ochranu proti nepriazni počasia, hluku, prachu a exhaláciám, a to vďaka špeciálnemu tvaru profilov a kvalitnému štetinovému tesneniu. Krídla sa posúvajú po koľajnici, nie v drážke, preto nevyžadujú masívne ukotvenie. Tento typ sa vzhľadom na pevnosť hodí aj na vyššie podlažia, kde bývajú nárazové vetry.

Aby sa neprehrial

Rozhodli ste sa pre zasklenie lodžie na slnečnej strane? Počítajte s potrebou tienenia, aby ste zabránili jej prehrievaniu. Jednou z možností sú vonkajšie rolety, ktoré ochránia sklo pred vetrom a dažďom a majú aj izolačné vlastnosti. Bežné nepriehľadné modely však lodžiu či balkón a s ním spojenú miestnosť zatemnia.

Ak sa tomu chcete vyhnúť, stavte na rolety vyhotovené z priesvitných lamiel s UV filtrami, ktoré len mierne prefiltrujú svetlo. Inú alternatívu ponúkajú špeciálne hliníkové žalúzie, ktoré sa montujú priamo na každú tabuľu.

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/ Inéz BÚCI