Ešte sa neprejavila jeseň naplno? To znamená, že potrebujete stihnúť tieto záhradné práce

August je jedným z najkrajších mesiacov v záhrade. Môžete tráviť prijemné dni, večery a dokonca aj noci pod šírou oblohou a pokojne relaxovať alebo len tak pozorovať svet okolo seba. Stačí natiahnuť ruku a odtrhnúť kúsok z vlastnej úrody. Nezabudnite si tieto chvíle naplno užiť, lebo na vás čaká aj mnoho práce. Nielen so zaváraním, ale aj s výsadbou!

Presne tak, kým sa na sporáku dovarí džem a kým vysterilizujete najnovšiu dávku čalamády a kompótov, rozhodne by ste si mali premyslieť a naplánovať najbližšiu výsadbu. August je totiž ideálny mesiac na vysádzanie!

Časť tohtoročnej úrody už máte pozbieranú a tak sa vám uvoľnil priestor na ďalšiu výsadbu. Ak ho nemáte, rozhodne by ste si ho mali pripraviť. Pri výsadbe na jedno miesto v priebehu roka nezabudnite pôdu obohatiť o živiny. Sadiť však môžete aj do kontajnerov alebo väčších nádob.

A čo vysádzať?

Napríklad bazalku. Pokojne aj do skleníka alebo kvetináčov. Jedlé sú nielen listy, ale aj jej kvety. Využijete ju na mnoho spôsobov, či už do pesta, alebo k rajčinám. K rýchlo rastúcim rastlinám patrí aj cvikla. Je vynikajúca čerstvá, ale výborne ju uchováte aj zavarenú. V zime príde rozhodne vhod.

Tušili ste, že brokolicu môžete sadiť dvakrát za sezónu?

Patrí tiež k rýchlorastúcim rastlinám a jedlý je aj kvet brokolice. Kvety však zbierajte skôr než naplno rozkvitnú. Ak sa vám stiahne tvár pri predstave ružičkovej kapusty, mali by ste jej dať rozhodne druhú šancu. Teraz je ten správny čas ju vysadiť a pohľadať zopár chutných receptov na jej prípravu. Prezradíme, že sa hodí aj k jemne opečenej slaninke!

Polovica leta je dobrým časom aj na výsadbu kapusty, rôznych druhov mrkvy (áno, myslíme aj tie inofarebné), karfiolu, čínskej kapusty, koriandru, reďkoviek a hlavne listových šalátov. Využite teplé obdobie, doprajte hriadkam dostatok vlahy a až do neskorej jesene budete mať denne na tanieri úplne čerstvú zeleninu najrôznejšieho druhu.

Náš tip: Ak sa obávate, že by vám nemusela úroda stihnúť dozrieť alebo ju chcete chrániť pred jesenným chladnejším počasím, vysádzajte do kontajnerov, vyvýšených záhonov alebo do otvoreného skleníka. S príchodom nižších teplôt skleník uzavriete a otvárajte len počas dňa, rovnako môžete postupovať s nádobami, ktoré v prípade potreby presuniete do závetria či na teplejšie a slnečnejšie miesto.

Autor: Agáta