FOTOinšpirácie: NAJúžasnejšie bazény, aké môžete vidieť na svete

Pokiaľ nemáte vlastný bazén na záhrade, vydávate sa za kúpaním niekam, kde sa ten bazén nachádza. Neverili by ste však, aké rôzne bazény ponúka naša planéta - všemožných tvarov, veľkostí, hĺbok.

My sme spravili taký menší prieskum v tejto oblasti a prinášame vám nielen na inšpiráciu, ale aj na pokochanie to najlepšie z najlepšieho, čo svet do oblasti bazénov momentálne ponúka.

Toto sú teda podľa nás tie najúžasnejšie a najkrajšie bazény na svete.

Viac foto úžasných bazénov sveta si pozrite v galérii

Autor: ipeknebyvanie.sk/JR