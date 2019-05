Harmonický a zdravý domov? Dosiahnete ho, len si nasaďte týchto 5 rastlín

Ak chcete mať obývačku naozaj nielen v dobrých farbách, ale aj plnú pozitívnych vibrácií, siahnite po niektorých zo zoznamu pozitívnych rastlín.

Figovník lýrovitolistý

Tento figovník nezarodí sladké ovocie, ale pozitívnu náladu. Je skrátka partnerom každej obývačky. A jeho výhodou okrem krásnych listov je aj fakt, že výrazne zlepšuje vzduch v interiéri. Večer pri sledovaní televízie sa vám bude ľahšie dýchať bez ohľadu na vysielaný obsah.

Palma areková

Nenáročná na pestovanie, nič sa nestane, aj keď náhodou zabudnete okolo nej prejsť s krhličkou. Ale už len to spojenie palmy a obývačky navodzuje príjemné vibrácie v duši. Oddych pod palmou sa tak môže razom stať každodennou záležitosťou a nielen luxusným dovolenkovým zážitkom.

Navyše, aj NASA vyhlásila túto rastlinu za najväčšiu prírodnú čističku vzduchu. Okrem toho dodáva priestoru vlhkosť.

Sansevieria trojpása

Čo sa týka starostlivosti, veľa práce vám nenarobí. Zato je výborná aj na pestovanie v skupine, napríklad formou vertikálnej záhrady. Jej farba vás upokojí a navodí pozitívnu náladu. To je viac ako isté. Nerastie do veľkej výšky, preto sa hodí aj do menších miestností.

Zo vzduchu dokáže sťahovať toxíny, ale pozor na domáce zvieratá. Táto rastlinka ľuďom neškodí, pre domácich miláčikov by jej konzumácia mohla byť ale nebezpečná.

Nefrolepka vznešená

Ľudovo nazývané rebričie/rebrá. Názov "vznešená" nemá len tak náhodou. Pôsobí majestátne, hoc by bola len v malom kvetináči. Opäť je skvelá na pohľad a dokáže nasať toxíny zo vzduchu. Nevýhodou môžu byť padajúce lístky. Vyžaduje si častejšie vysávanie.

Potosovec zlatý

Kombinácia zelenej so zlatou, to je unikát v rastlinnej sfére a prináša do bytu dobrú náladu z odtieňa sýteho chlorofylu aj peknej žltej farby hýriacej optimizmom. Ďalšou výhodou je, že rastlina prežije aj tvrdšie podmienky a k optimistickej nálade vám pridá aj kvalitne vyčistený vzduch. Je to paráda pri tomto kvete relaxovať, aj sa ním kochať.

A ako vlastne spomínané zázraky vyzerajú? Pozrite si ich v našej GALÉRII. Ktorú si kúpite ako prvú?

Autor: Marcos