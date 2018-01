Hitparáda živých plotov: Zelená hranica má v záhrade množstvo predností

Pôsobí prirodzene, pohlcuje prach, zvukové vlny a produkuje kyslík.

Hneď hotový

Kúpite, posadíte a je hotovo. Taký je živý plot predpestovaný na kovovej konštrukcii s pletivom. Predáva sa doslova ako hotový plotový dielec s výškou hoci aj dva metre a dĺžkou meter. Nahusto a v línii je vysadených niekoľko kusov vytvarovaných rastlín. Najčastejšie sa v tejto podobe predáva nenáročný vždyzelený brečtan, ktorý vytvorí najužší živý plot.

Siahnuť však môžete aj po vždyzelenom bršlene a opadavých druhoch ako hrab či buk. Posledné dva spomenuté sa vo výsledku dajú pestovať i viac do šírky. Atraktívne kvety prinesú dielce, v ktorých je okrem brečtanu zasadený aj plamienok. Každý z elementov sa do pôdy fixuje dvomi pevnými železnými tyčami alebo drevenými kolmi, inak ich poľahky vyvráti vietor. Jediná nevýhoda je vysoká cena.

Lacný, hustý a rýchly

Hustý a finančne najvýhodnejší živý plot získate výsadbou vtáčieho zobu, ktorý kúpite ako voľnokorenný vo zväzkoch na jar alebo na jeseň. Bez strihania dorastá do výšky okolo päť metrov a šírky dva metre, rez však znáša veľmi dobre. Kvitne bielym kvetom v júni až v júli, pre nás jedovaté tmavomodré až čierne guľaté plody dozrievajú v septembri až októbri a počas zimy sú potravou pre vtáky. Listy sú poloopadavé, to znamená, že opadajú postupne až do jari. Vždyzelený je kultivar Atrovirens. Počítajte so štyrmi až piatimi rastlinami na meter.

Trendový

Trendom je návrat k prírode, tradíciám a k používaniu pôvodných druhov. Využívajú sa opadavé druhy hrab, buk, hloh, javor mliečny, ktoré dobre znášajú rez a osvedčili sa na živé ploty už v minulých storočiach. Nezriedka ich nájdete v starých historických záhradách. Bez rezu sú to veľké stromy, preto sa vysádzajú ako malé sadenice. Pravidelne sa strihajú, aby neprerástli. Na meter budete potrebovať dva až tri kusy.

Pichľavý a nepriechodný

Na veľkom pozemku si môžete dovoliť aj širšie živé ploty, takpovediac s obrannou funkciou. Ich pomerne hustý rast a najmä pichľavé výhonky a tŕne ich robia nepriechodnými. K vždyzeleným patrí nenáročná hlohyňa šarlátová. Na jar kvitne na bielo drobnými kvietkami, veľmi výrazná je však na jeseň s oranžovými či so žltými bobuľami.

Finančne výhodné, i keď opadavé, sú trnka a divá šípová ruža. Obe sú najkrajšie na jar, trnka kvitne v prírode medzi prvými. Pozor však, má tendenciu dosť agresívne sa rozrastať. Jej plody využijete na víno, lekvár, likér alebo kompót. Z plodov ruže, zo šípky, sa dá pripraviť víno, sirup alebo lekvár, z usušených lahodný čaj. Aby ste na zapojenie rastlín nečakali pridlho, vysaďte dva až tri kusy na jeden meter.

Kvitnúci a pestrý

Kvitnúce druhy sú vhodné do voľne rastúceho živého plota, pravidelným prísnym rezom by ste prišli o množstvo kvetov. V jednej dlhšej línii skombinujte aj niekoľko druhov rastlín, ktoré kvitnú v rôznom období roka. Pri výbere druhu uprednostnite tvar kríka, ktorý sa rozvetvuje už odspodu, aby nevznikli neželané medzery. Ako prvá zakvitne v marci až apríli zlatovka, ktorá sa reže tesne po odkvitnutí.

Postupne rozkvitá orgován, kalina, trojpuk, voňavý pajazmín a počas leta ibištek. Pri atraktívnej vajgélii zvoľte dostatočne vysoký kultivar. Pestrosť vnesú aj druhy s celoročne farebnými listami, obľúbené sú nenáročné svíby s bielo- a so žlto-zelenými listami a tmavočervené tavole. Rozostupy zvoľte podľa druhu, orientačne dva až štyri kusy na meter.

S pridanou hodnotou

Chceli by ste mať zo živého plota úžitok aj v kuchyni? Na výber je lieska so zeleným alebo s červeným listom, baza čierna, rakytník rešetliakový, trnka obyčajná, ruža šípová i drieň obyčajný. Väčšina z nich sa hodí na voľne rastúci živý plot, pretože sa rozrastajú i do šírky. Rezom ich môžete, samozrejme, regulovať. A aký je z nich úžitok? Lieskové oriešky určite predstavovať nemusíme, úžitok z trnky a zo šípky sme už spomínali.

Z čerstvých kvetov bazy čiernej sa vyrába šťava aj sirup, sušené sa používajú ako čaj pri nachladnutí. Z čiernych plodov sa vyrába víno, marmeláda, kompót i likér. Obsahujú ťažko stráviteľné látky, ktoré sa rozložia už asi po polhodinovom vare. Hitom posledných rokov je rakytník. Je dvojdomý a aby priniesol plody, vysaďte samčie aj samičie rastliny. A úžitok? Šťava, sirup či likér. Drieň poteší neskoro na jeseň červenými plodmi, konzumujú sa aj na surovo alebo ako kompót, sirup, džem a víno.

Tuja a cypruštek

Hlavná výhoda vždyzelených ihličnanov je, že vytvárajú hustú nepriehľadnú bariéru počas celého roka. K najobľúbenejším patrí tuja západná, kultivar Smaragd, a cypruštek Lawsonov, kultivar Columnaris. Sú to u nás nepôvodné druhy, preto sa im vyhnite v záhradách v blízkosti divej prírody, kde vizuálne menia krajinu. Oba druhy sa na seba na prvý pohľad podobajú. Ďalšia výhoda je, že rastú kompaktne a v prvých rokoch ich nemusíte strihať. S rezom začnite, keď dorastajú do cieľovej výšky.

Vyžaduje miesto

Medzi zelenou líniou a plotom so susedom ponechajte manipulačnú medzeru v takej šírke, aby ste živý plot mohli strihať z oboch strán, prípadne ju prispôsobte šírke kosačky.

