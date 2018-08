Inšpirujte sa trikmi do malých záhrad!

Plánovanie malej záhrady v sebe nesie oveľa viac zodpovednosti a premyslených krokov. Každý centimeter priestoru by mal byť využitý efektívne a účelne. Zvážiť treba formu a štýl sedenia, vhodnú výsadbu kvetov či stromov a v neposlednom rade treba myslieť na to, aby celkový dojem nepôsobil chaoticky a preplnene. Prinášame inšpiráciu, ako na to!

Vstavaný nábytok

V prípade malej záhrady, netreba hneď vešať hlavu. Aj malý priestor sa dá zariadiť účelne a tak, aby záhradný nábytok nezaberal príliš veľa miesta. Ideálnym riešením je vsadiť na vstavaný nábytok. Lavica na sedenie tvorí pevnú sedaciu časť a priestor za ňou môže vyplniť zeleň. Na zjemnenie a odľahčenie je vhodné použiť stôl a stoličky, ktoré sa v prípade potreby dajú premiestňovať. Pár kvetín v kvetináči, záhradné doplnky a aj malý priestor poskytne všetko potrebné.

Foto: Pinterest

Všetko je možné

Ak ste si mysleli, že stromy a malé záhrady sú nezlúčiteľné, ste na omyle. Základom je správny výber stromu a vhodné miesto na jeho výsadbu. Pamätať treba i na to, že potrebuje dostatočný priestor. Vhodné sú malé okrasné druhy, ktoré rozmanitosťou farieb urobia vašej malej záhrade veľkú službu.

Inšpirujte sa na východe

Tradičné japonské záhrady sú navrhnuté s niekoľkými malými kríkmi a stromčekmi. Otvorený priestor navodí pokojnú atmosféru a pocit pokoja. Malé okrasné umývadlo s tečúcou vodou či fontána pocit pokoja len znásobia.

S veľkými možnosťami

Balkóny či terasy sú niekedy jediným vonkajším priestorom, kde je možné užiť si kúsok zelene. Aj malý priestor môže poskytnúť veľa. Vhodným riešením je použiť steny ako okrasné časti. Zaveste na ne kvetináče s popínavými rastlinami čí bylinkami. Budete mať z každého kúsok. Sedenie vyberajte nižšie, odľahčíte priestor a balkón nebude pôsobiť preplnene. Vyhrajte sa s farbami a doplnkami.

Autor: ipeknebyvanie.sk