Moderná hydropónia: Pôsobivé pestovanie (nie len) izboviek aj pre začiatočníkov!

Stretli ste sa už s pojmom hydropónia alebo hydrokultúra? Tento na prvý pohľad zložitý názov ukrýva niečo omnoho jednoduchšie ako by ste možno čakali. Znamená pestovanie rastlín bez použitia zeminy, pôdy, len v živnom roztoku, vo vode. Takýto spôsob pestovania je veľmi efektným najmä v prípade, ak namiesto tmavých kvetináčov použijete priehľadné, sklenené nádoby. Čítajte ďalej, dozviete sa viac.

Tento typ pestovania rastlín pochádza od Egypťanov a nesie so sebou nemalé výhody. Okrem toho, že takýmto spôsobom vypestujete nie len krásne kvitnúce či zelené izbové rastliny, často sa takýmto spôsobom v skleníkoch pestuje i zelenina (napríklad paradajky alebo uhorky). Takto pestované rastlinky majú podstatne menšiu náchylnosť ku chorobám než tie, ktoré sú pestované v klasickej zemine, rastú o niečo rýchlejšie a neubližujú ani náchylným alergikom.

Ako na to?

1. pre pôsobivý efekt môžete na pestovanie zvoliť priehľadnú nádobu (napríklad vázu či zaváraninový pohár),

2. na takéto pestovanie sú mimoriadne vhodné bylinky ako mäta, oregano, bazalka či rozmarín, ťahavé izbové rastliny, cibuľoviny a aj ďalšie bohato kvitnúce rastliny, ako begónia, netýkavka či lopatkovec,

3. na spodok nádoby do výšky 5 – 10 cm nasypte efektné, gélové guľôčky, ktoré sú doslova zásobárňou živín i hnojiva, s ktorým si neskôr nemusíte robiť starosti tak, ako by to bolo pri pestovaní v expandovanom íle – kerzamite, či kamienkoch a pod., ktoré sa však pri hydropónii používajú taktiež,

4. štedro zalejte vodou a nechajte guličky niekoľko hodín napučať (v tomto prípade sa riaďte presným návodom),

5. na vrch guľôčok umiestnite cibuľky rastlín alebo jemne zasaďte odrezky vašich obľúbených rastlín, pričom je potrebné dať pozor, aby sa vo výžive nachádzali len korienky tak, aby samotná rastlinka nezačala hniť,

6. teraz už len zostáva tešiť sa z výsledku a sledovať ako sa rastlinke darí.

Báť sa nepríjemného zápachu z odstátej vody tak, ako je to napríklad pri rezaných kvetoch, sa vôbec nemusíte. Kvety pri tomto pestovaní nehnijú, naopak sú vo svojej rastovej fáze a zápach sa neobjaví. Obrovskú výhodu tvorí fakt, že takéto pestovanie je ideálnym pre pestovateľov – zábudlivcov alebo pre cestovateľov, ktorí doma netrávia príliš veľa času, no chcú svoj domov skrášliť zeleňou. Vlahu totižto špeciálne guľôčky udržia 3 – 4 týždne! Veľká výhoda.

