Moderná záhrada: Konečný stav je výsledkom dobre premysleného konceptu

Veľkou vášňou mladého manželského páru sú hory a lesy, v ktorých trávia veľa voľného času. Podľa toho hľadali aj stavebný pozemok pre svoj vysnívaný dom. Nielenže sa im v meste na juhozápade Slovenska podarilo objaviť parcelu vo svahu, no natrafili priamo na kopec s lesom - starou gaštanicou. Väčšia časť pozemka je dokonca chránená, čo im však vôbec neprekážalo, naopak, tešili sa z toho. Realizácia záhrady trvala pre náročnosť terénu dva roky, my sme ju navštívili rok po dokončení.

Pri výbere záhradného architekta zafungovala chémia

Nájsť toho pravého záhradného architekta vôbec nebolo ľahké. S návrhmi firmy, ktorú oslovili ako prvú, sa nedokázali stotožniť. Chvíľu trvalo, kým jej dali zbohom a hľadali ďalej. Pomohol im tip od ich interiérovej architektky. Obrátili sa na záhradného architekta Eugena Guldana. Hneď po prvých konzultáciách a predstavení návrhu bolo jasné, že tento výber je zásah do čierneho. Sadli si s ním. dalo by sa povedať, že zafungovala „chémia“. Hoci sa návrh nezaobišiel bez menších úprav, celková koncepcia vystihla presne ich požiadavky.

Pani majiteľka si to s odstupom času hodnotí: „Nebral nás iba ako investorov, ale naozaj počúval, čo vlastne chceme.“ Dnešná podoba záhrady je výsledkom mnohých konzultácií, s ktorou sú spokojní všetci. „Hlavná požiadavka bola záhradu prepojiť s lesom, aby pôsobila ako jeden celok. Túžili sme i po klasickom ohnisku, kde by sme si mohli s deťmi opekať. Tiež som chcela, aby stále niečo kvitlo. Výsadby v lesnej časti mali byť čo najprirodzenejšie so schopnosťou udržiavať sa viac-menej bez nášho zásahu.

A, samozrejme, do tejto oblasti prirodzene nepatria ihličnany, takže sme sa im chceli vyhnúť.“ Pôvodne majitelia chceli rešpektovať svah všade, ale Eugen Guldan ich nahovoril na dve rovinaté plochy pri dome. „Som rada, že sme si dali povedať,“ priznáva pani domáca. „Je to výborné miesto na hranie pre naše malé deti. Tiež sa mi páči okružný chodník po záhrade, s týmto nápadom tiež prišiel záhradný architekt.“ Majiteľka si pochvaľuje komplikovaný terén, aký je tu, i vo vzťahu k deťom. „Sú tu skaly, jazierko, múriky, svah -deti sa tu učia pohybovať. Neprekáža, ak občas spadnú, je to prirodzená škola pohybu.“

Postup naopak: Stavba jazierka až na koniec

Hoci sa zvyčajne pri realizácii záhrad odporúča stavba jazierka či bazéna ako prvá, v tomto prípade sa to dialo naopak. Jediný vstup pre ťažké mechanizmy bol totiž na mieste dnešného jazierka. Terén, ktorý dnes pôsobí veľmi prirodzene, prešiel pomerne náročnou premenou. Preskupovala sa pôda na vytvorenie dvoch rovinatých terasových stupňov. Priviezlo sa množstvo veľkých kameňov, ktoré sa použili najmä na vytvorenie zbernej vsakovacej nádrže na dažďovú vodu. Jej podoba imituje vysušené koryto potôčika s vodopádom.

„Veľké plus osloveného záhradného architekta bola jeho ochota a schopnosť skĺbiť a načasovať rôzne profesie, ktoré pracovali v exteriéri. Išlo pritom aj o cudzie firmy, napríklad tie, čo robili terasu alebo jazierko,“ pochvaľuje si majiteľka. Apropo, kúpacie jazierko s filtračnou zónou rastlín zverili do rúk rakúskej spoločnosti, ktorá s nimi má mnohoročné skúsenosti.

Nezvyčajný plot a prekvapený taxikár

V réžii záhradného architekta tentoraz prebiehala i pokládka veľkoformátovej exteriérovej dlažby, stavba oporných múrikov a ich obloženie cortenom - špeciálne povrchovo upravená oceľ, ktorá hrdzavie iba v pohľadovej vrstve. S myšlienkou použiť práve tento materiál prišli majitelia. Reálne ho videli na nemeckej rezidencii v Bratislave a nadchli sa preň.

Problém však nastal, že nenašli nikoho na Slovensku, kto by s týmto materiálom vedel pracovať. Nakoniec pomohol technicky zdatný otec majiteľa. Spolu so záhradným architektom vymysleli spôsob, ako ho uchytiť na fasádu aj múriky. Corten sa ocitol aj ako obklad zvonku z ulice. Keď raz viezol majiteľa domov taxikár, zhrozene sa ho opýtal: „To kedy ste sa sťahovali, keď už vám zhrdzavel plot?“ Majitelia sú so záhradou veľmi spokojní a ako hovorí pani domáca: „Každé ráno vstávam s tým, že sa idem pozrieť von. Záhrada je krásna a je čo obdivovať v každom ročnom období.“

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/Monika KRÁLOVÁ