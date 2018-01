Moderná záhrada má rada pohľadový betón

Tvorí ho kombinácia vybraných zložiek a prímesí, aby bol vo výsledku odolný voči mrazu, vode, vlhkosti a ohňovzdorný. Zároveň je pevný, stály a nenáročný na údržbu. Výhodou je i v podstate ľubovoľné tvarovanie hmoty, neraz bez nevyhnutnosti dodatočných povrchových úprav. Využijete ho na schody, múriky vyvýšené, biele nášľapné betónové platne

S akým povrchom?

Povrch môžete zvoliť hladký, ktorý sa dá doupraviť leštením, alebo naopak drsný. Obľúbený hladký betón kontrastuje s množstvom štruktúr rastlinstva, a tým ich vyvažuje.

Ak však chcete drsný povrch, máte dve základné možnosti. Jednu predstavujú rôzne hotové matrice, ktoré sa vkladajú do debnenia na to, aby mu vtisli svoju štruktúru. Druhou je obyčajné drevo. Skôr, ako použijete drevené dosky, mali by ste nechať upraviť ich povrch. Má byť bez triesok a keď ho necháte vykartáčovať, získate o to výraznejší odtlačok.

Biely alebo sivý

Klasická sivá farba vnesie do exteriéru moderný ošúchaný vzhľad. V zatienenom priestore alebo na príliš veľkých plochách v záhrade však môže pôsobiť pochmúrne. Vtedy uprednostnite biely pohľadový betón. Vzniká tak, že už vo výrobe sú do zmesi pridané biele pigmenty. Biela pôsobí viac optimisticky a k zelenej vyvoláva dynamický kontrast.

