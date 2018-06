Modrá krásavica: Vypestujte si hortenzie doma či v záhrade

Hoci väčšina ľudí si bohato zakvitnuté hortenziové kríky spája hlavne s vlhkým Anglickom, výrazná krásavica má oveľa exotickejšie korene. Jej podobnou domovinou je totiž krajina vychádzajúceho slnka, Japonsko. Odtiaľ cez Čínu doputovala do Európy a čoskoro sa stala skutočnou cisárovnou aj našich záhrad.

Krása na mnoho spôsobov

Ak chcete mať naozaj efektnú rastlinu, ktorá bude po celé leto plná kvetov, vyberte si z bohatej ponuky hortenzií. Zvoľte si farbu, tvar, no hlavne sa rozhodnite, či chcete krásny solitér uprostred zeleného trávnika, farebnú húštinu pozdĺž tehlového plota, efektný podrast pod stromy, zakvitnutý kvetináč na terase… alebo všetko dokopy. Vysaďte tieto krásavice do všetkých vhodných zákutí vašej záhrady. A bude ich dosť, pretože táto rastlina je pomerne nenáročná.

Pestovateľský bedeker

Hortenziám sa najlepšie darí vo svetlom polotieni na stanovisku chránenom pred vetrom. Nemajú rady výpek, ale ani vyslovený tieň a tmu. A neznášajú vápenatú zem. Naopak, svedčí im mierne kyslá pôda, preto pri výsadbe pridajte do jamy rašelinu. Potom ju pravidelne prihnojujte špeciálnym hnojivom na hortenzie podľa návodu. S hnojením skončite koncom septembra, ak budete hnojiť dlhšie, rastlina môže v zime vymrznúť. Najdôležitejšie však je poriadne ju v lete zalievať, aby zem nikdy nevysychala.

A keď sa dostatočne potešíte kvetmi, skôr než zvädnú, odstrihnite ich a usušte. Ker potom mierne presvetlite a zvyšné výhonky skráťte o tretinu. V zime nahrňte ku koreňom vrstvu spadnutého lístia. A to je zhruba všetko, o rok bude vaša hortenzia zase hlavnou ozdobou letnej záhrady.

Aby farby nevybledli

Ak máte hortenzie s výrazne farebnými kvetmi, napríklad sýtoružové, červené, fialové, doprajte im o čosi viac slnka. V tieni, paradoxne, farby blednú. Najmä rastliny pestované v kvetináčoch však zvykajte na slnko opatrne a doprajte im veľa vody. Pre rastliny vysadené v záhrade je nebezpečné hlavne ostré zimné slnko, preto je dobré rastlinu chrániť čečinou alebo textíliou.

Čarovanie s modrou

Páčia sa vám modré hortenzie, prípadne viacfarebný krík, kde sú kvety ružové, modrofialové, modré? Musíte pre to niečo urobiť. Buď si kúpte špeciálne hnojivo na modré hortenzie a zmeníte svojich kríkom farbu, alebo vyskúšajte babské rady našich babičiek. Dvakrát do týždňa dajte do zálievky päť gramov kamenca amónneho na liter vody alebo pri výsadbe dajte k rastline kusy alobalu, alebo ku kríku zapichnite hliníkovú lyžicu.

Zakonzervovaná krása

Životnosť kvetov hortenzií sa dá predĺžiť usušením. Suché gule kvetov môžete umiestniť do peknej vázy, ak ste šikovnejšie, vyrobte si venček. Vtedy však pracujte s čerstvými kvetmi, aby boli ohybné a neopadávali lupene.

Na sušenie do kytíc používajte dokonale rozvité okvetia, ktoré z kríka strihajte za slnečného dňa, aby neboli vlhké. Aby kvety nestratili farbu, nesušte ich na priamom slnku, ale na tmavom suchom a vzdušnom mieste.

Autor: ŠARM/Barbora DVOŘÁKOVÁ