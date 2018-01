Na návšteve záhrady: Mladý pár si na pomoc nebál prizvať odborníkov

>>> Pozrite si túto krásnu záhradu, ktorú sme navštívili, zblízka <<<

Mladí manželia s malými deťmi postavili na vidieku bungalov, svoj nový domov. Hneď ako bol dom dokončený, oslovili cez známych záhradných architektov Ondreja Klučára a Andreu Prievalskú.

S úžitkovým kútikom

Keď záhradní architekti prišli na pozemok, práve sa dokončovali betónové chodníky a plánoval sa bazén. A tak ich k plánovaniu, kde a ako bazén najvhodnejšie osadiť, prizvali. Aj vďaka tomu sa záhony s vysadenými kavyľmi, dosť netradične, dostali priamo do širšej terasy okolo bazéna, čo ju užšie prepája so záhradou. Majitelia nemali veľa konkrétnych požiadaviek, okrem detských prvkov a úžitkového záhona. „Ten chceli domáci najmä kvôli deťom, ktoré si budú môcť odtrhnúť maliny či jahody. V slnečnom rohu záhrady sme navrhli vyvýšené záhony. Okrem spomínaného drobného ovocia sú tu bylinky a počas leta i paradajky. Jablone a hrušky v tvare takzvaných štíhlych vretien, ktoré sa nerozrastajú príliš ani do šírky, ani do výšky, nebudú tieniť ani po rokoch,“ spomína Ondrej.

Atraktívne pred domom

„Vstupnú časť pred domom sme riešili tak,“ pokračuje Ondrej, „aby bola čo najatraktívnejšia. Namiesto trávnikovej plochy sú tu záhony s trávami a najmä množstvom trvaliek, ktoré rozkvitajú postupne od jari do jesene.“ Pohľad púta veľká borovica vytvarovaná ako bonsaj, ktorá je splneným prianím majiteľov. Od vchodu na pozemok sa dá prejsť okolo domu rovno dozadu do záhrady. „Aby to nebol iba nezáživný chodník, ale niečo vizuálne zaujímavé, z betónových dlaždíc sme vytvorili od seba oddelené línie. Do medzier sme vysadili nízky a odolný kultivar materinej dúšky, ktorá znesie chôdzu. Takýto chodník je príjemnou súčasťou záhona.“

Sivá, ružová a biela

Na fasáde domu nájdete obklad z bridlice, tmavosivé sú i rámy okien, okenice a vstupná brána. „Preto sme do odkvapových chodníkov a do trvalkových záhonov dali priviezť sivý bazalt – melafír, aby pekne ladil. A ktorá farba pasuje k sivej? Jemná ružová. Všetky trvalky pred domom preto kvitnú naružovo vrátane levandúľ. Za domom sme k sivoružovej kombinácii primiešali trochu bielej v zastúpení astier a jesenných veterníc. Bohato zastúpené sú tu i na údržbu nenáročné trávy. Líniu plota lemuje kultivar smlzu dorastajúci do výšky dvoch metrov, ktorý ho úplne zakryje. Stredne vysoké ozdobnice a nižšie kavyle dopĺňajú trvalkovo-trávnu scenériu. Majitelia sú so záhradou spokojní a zvládajú starať sa o ňu sami, naša návšteva na údržbu postačí raz až dvakrát za rok. Záhrad s trvalkami a okrasnými trávami sa naozaj netreba báť,“ utvrdzuje nás Ondrej.

Stretávame sa s tým, že klienti žiadajú do záhrady veľa ihličnatých a vždyzelených drevín. Celý dojem je však neskôr statický, nemenný. Snažíme sa dávať, naopak, rastliny, ktoré sa počas roka výrazne menia, rastú, kvitnú, vyfarbujú, zaťahujú, čím sa záhony stávajú v každom ročnom období niečím zaujímavé. Tento efekt možno krásne dosiahnuť pomocou trvaliek, okrasných tráv a cibuľovín. Ich nástup je, navyše, veľmi rýchly. Aj v tejto záhrade, necelé dva roky po výsadbe, záhony kvitnú a bujnejú.

