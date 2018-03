Nášľapné platne v trávniku: Viete, ako ich správne použiť?

Pre trasy, ktoré používate stále, ako od bránky k domu, naplánujte spevnený chodník. Má byť bezpečný a nešmykľavý i za mokra. No pre miesta v záhrade, ako sú bazén, záhradný domček či ohnisko, by pevná línia chodníka mohla pôsobiť príliš mohutne a zničili by ste si i veľkú časť trávnika. S nášľapnými platňami ostane viacej zelene a zároveň sa aj pri daždi dostanete bezpečne a bez blata k cieľu.

Ako ďaleko od seba

Naplánujte ich tak ďaleko od seba, aby bola chôdza pohodlná a nemuseli ste drobčiť alebo naopak naťahovať krok. To by predstavovalo zvýšené riziko pošmyknutia pri daždi. Keď už ste rozhodnutý pre konkrétny typ a poznáte rozmery a neviete si naplánovať počet kusov na danú dĺžku, vystrihnite si z kartóna 3 - 4 „platne“, uložte ich na trávnik a prechádzajte sa, posúvajte ich, až zistíte pre vás ideálny rozostup. Pamätajte však, že rozostup nesmie byť málo centimetrov, inak by sa vo vzniknutej medzere v horúcom lete trávniku nemuselo dariť.

Prečítajte si aj o pohľadovom betóne v modernej záhrade

V rovine trávnika

Ďalšia dôležitá vec je, že platne treba zapustiť tak hlboko do pôdy, aby boli nášľapnou stranou tesne nad pôdou, prakticky v rovine trávnika. To umožní ľahké kosenie, nebude problém prechádzať kosačkou aj cez ne. Pre novostavby a ich nové záhrady platí, že pri ukladaní platní je dobré, ak je zemina už zľahnutá, inak sa platne rôzne vykrivia. Dobrým podkladom je naopak rovný starý trávnik na ťažšej pôde.

Autor: Monika/ipeknebyvanie.sk