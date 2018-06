Nechajte ich rozkvitnúť - tieto kvety sa hodia na okno!

Než nakúpite kvety, venujte pozornosť tomu, kedy a ako dlho zvyčajne svieti slnko na konkrétne okná. Tak budete môcť lepšie vybrať tie najvhodnejšie druhy rastlín podľa toho, či milujú slnko alebo im viac vyhovuje tieň.

Ak naopak ešte len rozmýšľate, na ktorom okne si vytvoríte kvetinovú mikrozáhradku, môžete si ho vybrať aj podľa toho, aké kvety by ste ideálne na ňom chceli mať. Kvitnúce druhy sa často hodia tam, kde budú mať dostatok slnka.

Nielen muškáty

Samozrejme, voliť „istotu" znamená orientovať sa na muškáty, petúnie alebo aksamietnice. Jednoducho, na klasiku slovenských parapetov. Avšak záhradníctva ponúkajú oveľa viac možností krásne kvitnúcich záhradných rastlín, tak prečo si ich nedať aj do tej najmenšej záhradky, ktorú máte rovno v okne?

Zlatá trojica

Aby rastliny v kvetináči na okne prosperovali aj v horúcom lete, je vhodné investovať do zlatej trojice. Jeden druh kvetov by mal byť „lákadlom" - napríklad vyššou dominantou kvetináča, ktorý zároveň mierne zakryje okno, takže nahradí aj záclonu. Druhý typ rastlín je „vyplňovačom", ktorý poskytne plný, zelený objem a tretia rastlina by mala byť „vodopádom", ktorý bude mierne prevísať z kvetináča a vytvorí tak harmonický dojem.

O tom, ako často polievať, sa dočítate tu.

Autor: lepsiebyvanie.sk/Nonka