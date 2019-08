Nedokážete vypestovať ruže, lebo vždy vyschnú? Skúste to robiť takto!

Sú krásne, sú majestátne, sú voňavé. Ruže sú už po stáročia vznešenými rastlinami, ktoré zdobia nejednu záhradu. A sú tiež kvetmi tých najvznešenejších vrstiev - teda aspoň v minulosti boli. Ak patria aj medzi vaše obľúbené, rozhodne by ste sa do ich pestovania mali pustiť. Prinesú vám mnoho radosti!

Ruže sa pestujú už od staroveku. Dnes ich možno zakúpiť počas celej sezóny, a tak si na počkanie môžete priniesť ruže do svojej záhrady prakticky kedykoľvek. Ak sa ich však chystáte pestovať, mali by ste pamätať na niekoľko základných faktov. Správne pestované ruže sú bohaté, dlho vás budú tešiť svojim kvetmi a stanú sa stálymi hviezdami vašej záhrady alebo balkóna.

Nové sadenice

Než si sadenicu ruže prinesiete domov, skontrolujte, či je zdravá. Na trhu je nepreberné množstvo odrôd a druhov ruží, preto si vopred správne stanovte, v akých podmienkach ruže budete pestovať a čo od nich očakávate. Iná voľba padne pri pestovaní v nádobe na terase, úplne odlišné druhy budete voliť do svojho budúceho rozária v záhrade.

Náš tip: Pre pestovanie v nádobe voľte hneď od počiatku zdravú, dobre narastenú rastlinu, ktorá kvitne. Listy má mať bez škvŕn, kvety a púčiky bez škodcov a poškodení. Pozor, rastlina by sa vám z kontajnera mala vyberať len ťažko, ak je to opačne, bola presadená do nádoby len nedávno a nie je správne a dostatočne zakorenená.

Zjari a na jeseň hľadajte sadenice v baloch vhodné na okamžitú výsadbu do zeme. Ich korene sú zabalené vo fólii s trochou substrátu, preto potrebujú presadenie čo najskôr. Každú rastlinu dôkladne skontrolujte, hlavne aby mala symetricky rozložené vetvičky - teda na všetky strany. Hľadajte známky poškodenia kôry, tie sú zlým znamením.

Než prinesiete nové rastliny domov, zvoľte pre ne vhodné miesto. Ako už iste viete, ruže milujú slnko. Tienisté, vlhké miesta s vysokou spodnou hladinou vody a prievan im vôbec nesvedčia. Spoznáte to podľa plesňových ochorení a častého výskytu vošiek.

Čo potrebujú v pôde?

Po vysadení im doprajte kvalitný kompost, rastlinu nehnojte pod korene pri výsadbe, je to zastaraný spôsob starostlivosti, ktorý nie je vhodný. Ruže sú známe svojou náročnosťou na vápnik i vysoké dávky draslíka a fosforu. Naopak, dusík môže byť na nižších úrovniach. Nezabúdajte, hnojiť stačí len dvakrát za sezónu, a to v marci alebo v apríli a následne až v júni alebo v júli.

Samostatne či v kombinácii?

Ruže vyzerajú krásne, ak ich zasadíte samostatne, na menších záhradách, no v záhradách, kde nechcete, aby ruže vyslovene dominovali, ich kombinujte s nižšími druhmi kvitnúcich rastlín, môže ísť tiež o trvalky, čím si zabezpečíte harmonicky pôsobiacu záhradu.

Pokochajte sa nádhernými ružami v našej GALÉRII. Viac o správnej starostlivosti o ruže nájdete vo VIDEU.

