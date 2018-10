Neudreli prvé mrazy? Máte šťastie: tieto veci v záhrade musíte dovtedy stihnúť!

Hovoríte si, načo budem kosiť trávnik, keď ho zahádzali listy a čoskoro ho zahádže aj sneh? Mýlite sa! Práve koncom októbra a začiatkom novembra odporúčame pokosiť trávnik, ale nech to nie je na kratší vlas ako 5 cm. Využite to, že máme počas jesene menej slnečného svitu, pretože práve takáto dlhšia tráva toto množstvo využije vo svoj prospech lepšie.

Ostatní práve čítajú: Dom postavený na prenajatom pozemku: Sťahovať sa bude s majiteľom

Oplatí sa ešte hnojiť trávu?

Oplatí! Siahnite po jesennom hnojive, ktoré má vysoký obsah draslíka, pretože práve ten trávu posilní a dodá jej vyššiu silu a odolnosť voči mrazom. Váš trávnik si zaslúži poriadnu výživu, keďže v lete si užil páľavy viac než dosť. Takéto jesenné hnojivo zároveň obsahuje nízke množstvo dusíka. Rovnako to platí v prípade buriny či machu, nemávnite nad tým ruku a pomocou vertikutátora spravte na vašom trávnatom koberci vertikutáciu, ktorá je nevyhnutná, ak chcete zdravý trávnik.

Nie je to iba o trávniku

Kým nezačne mrznúť, urobte kompletnú revíziu. To znamená, že všetky svoje zeleninové záhony zbavíte buriny, a tak isto ich porýľujte. Letničky vám už doslúžili, preto ich zo záhrady odstráňte a pripravte záhon na ďalšiu sezónu. Tiež všetky letné cibuľky vykopte, mrazy by ich totiž zničili a odložte, kým nepríde ich čas do odvetranej škatule niekam do chladnej špajze alebo do pivnice.

V našej galérii sa môžete pokochať krásnou jesenných záhrad. Také by ste chceli?

Autor: Zuzana