Otestujte sa: Postarali ste sa o svoju záhradu v zime dostatočne?

Zima v záhrade je rovnako dôležitým ročným obdobím ako jar, leto a jeseň. Veď sa len pozrite na celý zoznam vecí, ktoré je potrebné počas zimy stihnúť.

Zima môže byť romantická a dokonca vizuálne veľmi príťažlivá aj v zimnom období. Hlavne ak je vaša záhrada pokrytá snehom. Avšak nemali by ste zabúdať na rastlinky ani po zvyšné obdobie, počas ktorého sa v nej nachádzajú. Hovoríme hlavne o ihličnanoch a celoročne zelených kríkoch.

Ktorým prácam je potrebné sa venovať aj počas zimy?

Pokiaľ nemrzne, odstraňujte zo svojho trávnika lístie, aby na ňom nehnilo. Živé ploty potrebujú v tomto čase prestrihanie, hlavne v tých častiach, ktoré už prestarli. Nezabudnite, že naopak mladé stromy a rastliny vysadené v záhrade, musíte chrániť pred mrazmi, napríklad obalením kmeňov. Spravte opäť kontrolu všetkých rastlín, cibúľ a hlúz, ktoré ste zazimovali. Zimoviská pravidelne vetrajte v hodinách, keď nemrzne.

Keď nasneží, ochráňte svoje stromy pred ťažkým vlhkým snehom strasením zo všetkých konárov, ku ktorým sa dostanete. Ak chcete uchrániť svoje ihličnaté stromy pred snehom a ľadom, na zimu ich zviažte, zmenšíte tak zasneženú plochu.

Náš tip: Polievate v zime? Aj v zime treba polievať, a to rastliny v črepníkoch a tie, ktoré sú nedávno vysadené. Pozor, vždy skontrolujte teplomer, polievať sa musí pri plusových teplotách.

Strihať či nestrihať, to je otázka!

Treba v zime strihať stromy? Odpoveď je áno! Striháme hlavne stromy, ktoré majú poškodenie, ohrozujú okolie alebo sú choré. Pri výbere vhodného obdobia na rez je smerodajný čas kvitnutia. Na konci zimy orezávame dreviny, ktoré kvitnú v lete, naopak dreviny kvitnúce na jar orezávajte až po odkvitnutí.

Osobitnú pozornosť si v zime vyžadujú skalky a jazierka na záhrade. Skalku je potrebné chrániť, nemala by byť vystavená tečúcej studenej vode. Kontrolu bude vyžadovať aj jazierko - jeho obyvatelia by nemali zmrznúť, hlavne zazimované ryby.

Tip na dlhé zimné večery: Spravte si plán na jar. Naplánujte si zmeny, ktoré by ste chceli spraviť vo svojej záhrade i to, v akom období by boli vhodné. Načasujte nákup nových rastlín i drevín a ich správnu výsadbu.

Väčšie zmeny v záhrade možno budete potrebovať konzultovať s odborníkom, počítajte tiež, že niektoré práce (napríklad s väčšou technikou či od odbornej firmy) treba objednať aj pár týždňov vopred.

To, aká nádherná môže byť záhrada v zime, si pozrite v našej galérii.

Autor: Agáta