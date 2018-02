Pamätajte v zime na operence, čakajú na našu pomoc

Operence by si mali v prvom rade nájsť dostupnú potravu v podobe plodov stromov a kríkov, semienok a je prospešné ich aj trochu prikrmovať Umiestnite v záhrade kŕmidlá od najjednoduchších, v podobe plošinky bez striešky až po náročnejšie, v závislosti od vašej fantázie a zručnosti.

Veľkosť a tvar nie je dôležitý

Podstatné je aby základná plocha mala vyvýšený okraj, ktorý zabráni odviatiu krmiva pri veternom počasí. Kŕmidlo môže byť z dreva, plastu či pletiva s dostatočne veľkou podstavou a aj vzdialenosťou podstavy od striešky ,prípadne s otvormi, do ktorých sa natlačí prikrmovacia zmes. Potrava môže aj visieť v blízkosti búdky, ktorá v zime poskytuje vtákov predovšetkým úkryt pred nepriazňou počasia. Kŕmidlo umiestnite do výšky 1,5 metra. Nedávajte ho však blízko vchodu do domu, aby neboli vtáci neustále rušené. Ideálne je umiestniť ho do odpočinkovej časti záhrady a ak naň budete mať výhľad z okna, pozorovanie vtáčikov váš poteší. Kŕmidla neumiestňujte ani do hustých krov, z ktorých by mohla zaútočiť mačka alebo iné zviera.

Čo majú najradšej

Získate si ich semienkami slnečnice, ľanu, maku, drvenými orechmi, semenami burín, jarabinou, bazou, strúhankou, jablkami alebo špeciálnymi zmesami na prikrmovanie vtáctva, prípadne roztopeným lojom s primiešanými semienkami. V žiadnom prípade vtákom nedrobte čerstvé pečivo.

Sýkorky, zelienky, vrabce, glezgy a hýle si pochutia na slnečnici. Stehlíky uvítajú drobné semienka repky, prosa či maku. Drozdy sa tešia z jabĺk a ozdobných plodov kríkov. Sýkorky aj ďatle majú rady loj, hrdličky zasa pšenicu, drvenú kukuricu či jačmeň.

Takto si vtáctvo udržiavate v okolí svojej záhrady. Budú si tie miesta pamätať nielen v zime, keď hľadajú potravu v kŕmidlách, ale priletia aj cez sezónu, kedy potrebujete ich pomoc vy.

Autor: am/ipeknebyvanie