Plánujeme záhradu snov: Na čo všetko si treba dať pozor?

To všetko je možné, iba ak bude záhrada korešpondovať s vami a vašou rodinou, s potrebami a so snami. Dôležité sú nielen praktické prvky, čiže kde stolovať, kde umiestniť pieskovisko, ale i niečo, čo vo vás vyvolá pozitívne emócie. Môže to byť dávny sen o jazierku, klasické ohnisko pripomínajúce detstvo či čítanie knihy na lavičke pod rozkvitnutou pergolou.

Rozprávajte sa doma o tom, ako chcete vonku tráviť čas, a zapisujte si to. Hľadajte v časopisoch a knihách vizuálnu podobu, ktorá je vám blízka. Poznámky a fotky budú potom pre vás alebo prizvaného záhradného architekta zdrojom inšpirácie, vodiacou líniou, po ktorej sa pustiť. A ako si vybrať záhradného architekta? Je pravda, že je medzi nimi veľký rozdiel, v ich osobnosti, vo vnímaní krásy, v schopnosti komunikácie a skúsenostiach. Prizvite si odborníka, ktorého práce ste videli na fotografiách a sú vám blízke. I tak sa stáva, že na toho pravého nenatrafíte na prvýkrát.

Pripravte sa na návštevu

Ak máte plán pozemku s osadením domu, prizvanému záhradnému architektovi pripravte jednu kópiu. Ak ju nemáte, nevadí, odborník si pozemok i s domom zameria sám. Ukážte mu fotky záhrad, ktoré sa vám páčia. Máte nejaké vysnívané rastlinné druhy? Dajte mu zoznam.

Vzhľadom na stanovište nie je možné vždy všetky použiť, ale možno sa dajú nahradiť podobnými. A čo je podstatné, prediskutujte prvky, ktoré by ste mali radi, napríklad terasu, zimnú záhradu, prvok ohňa alebo vody. Poriadne každý „prevetrajte“, premyslite materiál, tvar, veľkosť, farbu a odhadovanú cenu. Zvážte aj plusy a mínusy jednotlivých riešení vzhľadom na orientáciu na svetové strany, priame okolie, na deti a ich vek.

Možno zistíte, že starostlivosť o bazén nie je pre vás to pravé, a zvolíte radšej jazierko alebo naopak. Pergola s popínavkami je krásna, no aspoň časť terasy so vstupom do domu si nechajte z praktických dôvodov zastrešiť. V každom prípade, skúsený odborník musí vedieť načúvať a dobre poradiť.

Záhrada a dom

S podobou domu súvisí štýl záhrady. Vždy je na mieste otázka, či záhradou je na čo nadviazať, či už historicky, architektúrou domu, alebo použitým materiálom. Ak áno, tak je to pre tvorcu ďalšia vodiaca línia k vydarenému výsledku. Buďme konkrétnejší. Stmeľujúco pôsobí, ak sa niektorý z materiálov na fasáde zopakuje na spevnených plochách, múrikoch alebo exteriérovom kozube. Čo musí v každej záhrade dobre fungovať, sú prevádzkové vzťahy okolo domu.

Týka sa to chodníkov či prístupu od vchodu k bránke, miestu na odpadky, k šachte, ku garáži, na terasu. Pohyb po spevnených plochách musí byť bezpečný a praktický a s tým súvisí i naplánovanie osvetlenia. Vedľajšie chodníčky do vzdialených častí záhrady sa dajú, naopak, poňať uvoľnenejšie.

Možno postačia kamenné platne v trávniku, štrkový chodníček či zapustené drevené odrezky. Naplánujte aj pekné pohľady, nielen zo záhrady na dom, ale najmä z interiéru smerom von. Niekedy sa ponúka výhľad na krajinu, ten podporte. Ak nie, vytvorte zaujímavé rastlinné výsadby.

Potrebujete, naopak, niečo za plotom zakryť? Aj to sa dá riešiť zeleňou, strihanými živými plotmi a stromami. S výsadbou stromov súvisí i dostatok prirodzeného svetla v interiéri. Koruna listnatého stromu neďaleko terasy, na rozdiel od neopadavého, dokáže v lete, keď je teplo, príjemne pritieniť a po opadaní lístia od jesene až do jari prepúšťa želané svetlo. Vyhnite sa stromom vysadeným príliš blízko domu pre riziko poškodenia základov koreňmi alebo pre padajúce lístie do odkvapových žľabov.

Na správnom mieste

Jednotlivým prvkom treba nájsť v záhrade to pravé miesto, od čoho sa odvíja samotná kompozícia záhrady. Často využívaná terasa býva logicky umiestnená hneď pri dome, podobne i herné prvky pre deti. Tie by mali byť na očiach i pri pohľade z interiéru, aby ste vedeli deti sledovať aj pri príprave jedla či pri káve s kamarátkou.

Bazén a jazierko situujte na slnečné stanovište, čo pomáha v lete prehriatiu vody. Bazén nadväzujúci priamo na terasu pri dome je praktický, keďže prejdete bosou nohou z interiéru až do vody. Tesne k okraju bazéna nevysádzajte rastliny, vyhnete sa nadmernému padaniu rastlinných častí a hmyzu do vody. Vhodnejší je širší okraj v podobe spevnenej plochy. I na zeleninu a ovocie nájdite slnečné stanovište.

Kúrite drevom? Zaujímavý stojan naplánujte nie ďaleko od domu a zvážte pevný chodníček, aby ste nechodili po drevo v blate. Ďalej od budovy sa zvykne situovať záhradný domček. Je fajn, ak naň vidíte z domu, čo môže odradiť prípadných neželaných návštevníkov. Patrí sem i altánok, druhé sedenie alebo lavička, klasické ohnisko a kompostovisko schované za záhony či živý plot.

Na druhoch záleží

Priznajte miesto, kde sa záhrada nachádza. Je to nížina, horské prostredie, mesto, vidiek alebo blízkosť lesa? Prirodzenosť a pravdivosť pri výbere rastlín sa vyplatia nielen pre estetiku, ale i menšiu údržbu. Druhy, ktoré sú v danej lokalite doma, spoľahlivo rastú. Nemá zmysel vysádzať v suchej oblasti vlhkomilné druhy, aj keby ste záhon vybavili automatickou závlahou, nezmeníte teploty a suchosť vzduchu.

Nesnažte sa na Podunajskej nížine o napodobeninu horského prostredia, nebude to ono. Kľúčová na pestovanie je pôda. Ak nie je kvalitná, skôr ako sa začne vysádzať, je vhodný čas na jej vylepšenie, buď privezením a rozprestretím kvalitnej ornice, alebo zamiešaním prídavných látok. Podľa druhu pôdy to je buď piesok, alebo ílovitá pôda.

Väčšinou neuškodí primiešanie organického materiálu, skvelý je kompost. Veľkosť záhrady je často limitom pri výbere stromov. Vo veľkej záhrade si môžete dovoliť vysadiť aj stromy dorastajúce do väčších rozmerov. Naopak, v malom priestore siahnite po kultivaroch s obmedzeným rastom, ktoré nezaberú veľa miesta a nebudú vyžadovať rez. V ponuke sú stromy s malou guľovitou alebo úzkou štíhlou korunou.

Plánujte v zime

Zimné obdobie je ideálne na plánovanie záhrady, netrvá to deň. Vy aj záhradní architekti máte pravdepodobne viac času a navyše sa máte počas zachmúrených dní na čo tešiť. Výhodou zimných plánov je i možnosť dostatočne dopredu osloviť firmu, ak realizáciu neponúka oslovený záhradný architekt, a tá si môže práce u vás naplánovať hneď na začiatok jari.

Počítajte s tým, že budovanie, vzhľadom na rozsah, môže zabrať niekoľko dní, ale aj týždňov. S mesiacmi rátajte, ak sa bude modelovať terén a robiť stavebné práce v exteriéri, ako chodníky, bazén, jazierko, inštalovať osvetlenie a závlaha. Výsadba rastlín a trávnika je v tomto procese veľmi krátky časový úsek a robí sa nakoniec.

Autor: Monika Králová