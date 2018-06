Plná prekvapení: V biozáhrade nájdete polodivoké záhony

Majiteľka túžila po biozáhrade s množstvom aj divých rastlín. Ako hovorí, z prírody veľa berieme a drasticky ju meníme a ona jej chcela niečo vrátiť, obnoviť jej energiu, hoci len na kúsku vlastného pozemka.

Výsledok mal pôsobiť trochu divoko, čo sa aj podarilo. Dnes, po šiestich rokoch od založenia, by ste tu našli aj druhy, ktoré neboli vysadené, ale ich semienka nafúkal vietor z okolia. Vždy, keď niečo nové podrastie, pani domáca rozhodne, či sa jej rastlina páči a či jej na tom ktorom mieste vyhovuje.

Podľa toho ju ponechá alebo odstráni. Navyše niektoré divé rastliny sú naozaj veľmi pekné. Radosť jej robia aj hmyz a vtáky, ktoré sa tu buď udomácnili, alebo sú častými návštevníkmi. V lete to tu doslova bzučí a nikoho to neruší.



Ohnisko, ale aj torzo lipového kmeňa podčiarkujú prírodný charakter záhrady. Starý kmeň prebúdza detskú zvedavosť, a tak ich motivuje k preliezaniu a hrám.

Foto: Robo Hubač

Netradičný predel

Do nového domu sa majitelia s malými deťmi sťahovali pred siedmimi rokmi. Pani domáca spomína: „Prvý rok po stavbe bolo okolo domu bahno, čo bol raj pre naše deti, no hrôza pre mňa.” Ako zaujímavosť môžeme spomenúť vznik menšieho kopčeka na pozemku. Naši hostitelia stavali dom medzi poslednými na ulici a v ich záhrade sa nahromadili zvyšky z okolitých stavieb.

„Boli tu kusy betónu, zemina pomiešaná so štrkom či kusmi omietok. Vytvorený kopček sme sa rozhodli využiť. Pripadalo nám zaujímavé, že záhradu môžeme rozdeliť na dve časti a získať tak členitý priestor.“ Keďže zámer bol biozáhrada, majiteľka našla na internete špecializované záhradníctvo, ktoré sa postaralo o záhony a vysiatie trávnika. Tráve sa však napriek snahe domácich vôbec nedarilo. Po dvoch rokoch trápenia usúdili, že bez výmeny ťažkej ílovitej pôdy to ďalej nepôjde.

Na druhý pokus

Zemina sa sťahovala až do hĺbky asi 40 cm. Naviezlo sa veľa kvalitnej ornice, vyrovnával sa prudko klesajúci terén, aby sa dal pozemok bezpečne využívať v celej dĺžke. Záhrade však stále chýbala základná myšlienka a architektonický koncept. Nebolo tu pieskovisko, ohnisko, torzo stromu či preliezka. Majiteľka spomína: „Predstavu sme viac menej nosili v hlave. Hľadali sme niekoho, kto by ju dokázal zhmotniť.”

V tejto fáze sa pani domáca zoznámila so záhradným architektom Ferdinandom Lefflerom. Na výstave dizajnu sa zaľúbila do prútených plotov, ktoré vystavoval jeho ateliér záhradnej tvorby. Slovo dalo slovo a onedlho pán Leffler prišiel na obhliadku záhrady.

„Priniesol novú víziu, ucelenú koncepciu záhrady,” pochvaľuje pani domáca. „Neskôr s nami konzultovala najmä mladučká a šikovná záhradná architektka Zuzana Němečková z jeho ateliéru. Chýbali nám tu prvky pre deti a bolo treba doladiť mnohé praktické a technické detaily. Dodnes som nadšená, ako sa dokázala naladiť na naše potreby. Po niekoľkých rozhovoroch prišla s návrhom, ktorý prešiel bez pripomienok. Bolo to ono. Pribudlo ohnisko, pieskovisko, kompostovisko, pracovný kút, ale aj automatická závlaha. Veľa rastlín sa dosádzalo. Pod rukami realizačného tímu získavala záhrada krok za krokom na kráse. Na celom procese sa mi najviac páčilo, že sme sa na návrhu aj podieľali. Nebolo to o tom, že by niekto prišiel s hotovou predstavou, o ktorej by nás presviedčal. Naopak, výsledok je ušitý nám na mieru.“

Na zjedenie

Domáci nechceli žiadne exotické rastliny, iba stredoeurópske, jediná výnimka je kvitnúca katalpa. Celkovo je tu asi 250 druhov. Veľa z nich sú pritom jedlé vrátane divých bylín. „Nemalé investície do záhrady neľutujeme, pretože nám prináša radosť kedykoľvek sa na ňu pozrieme. A navyše nemáme pocit, že sme jej otrokmi.“

Ferdinand LEFFLER

záhradný architekt www.flera.cz

Práca na tomto projekte bola milé a pomerne intímne poznávanie majiteľov. Po niekoľkých hodinách diskusií o stromoch a kvetinách sme sa začali rozprávať aj o témach, ktoré so záhradnou architektúrou zdanlivo nesúvisia, ale veľa prezradia o životnom štýle či filozofii domácich. A práve to sú tie informácie a emócie, ktoré pre nás, záhradných architektov, majú zmysel. Preto musí byť každá dobrá záhrada jedinečná, tak ako jej užívatelia.

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/Monika KRÁLOVÁ