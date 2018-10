Pokojne ich prelejte: Týchto 5 rastlín zbožňuje vlhkú pôdu

Vybrali sme pre vás 5 najzaujímavejších rastlín, ktoré môžete vysadiť a pestovať aj vo vlhkom prostredí, no majú aj iné využitie. Odteraz sa už nemusíte báť, že vlhký kus pôdy vo vašej záhrade zostane nedotknutý.

(Clethra alnifolia) alebo jochovec je mokraďová rastlina

Ide o stredne vysoký ker, ktorý je u slovenských záhradkárov veľmi obľúbený. Jochovec je drobný opadavý ker, ktorý je zaujímavý najmä svojimi nádhernými bielymi kvetmi usporiadanými v dlhých súkvetiach. Celý ker dorastá do výšky asi 2 metrov. Najlepšie rastie v stredne vlhkých a v kyslých pôdach. Okrem využitia vo vlhkej pôde má aj iné výhody - krásne, voňavé kvety, je jednoduchý na pestovanie a odolný voči mrazu.

Cezmína (Ilex verticillata)- u nás stále ešte neobvyklá

V zime ozdobí záhradu svojimi plodmi (najčastejšie červenými), preto ju môžete využiť aj ako vianončú dekoráciu. Je pravda, že plody cezmíny sú naozaj jedovaté, má však aj výhody a to, že s cezmínou vytvoríte hustý a nepreniknuteľný živý plot. Jej prirodzeným biotopom sú mokrade - atribút, ktorý môžete využiť, ak hľadáte niečo, čo by rástlo v problémových bažinatých miestach vo vašej záhrade.Cezmína má mnoho odrôd, je preto už len na vás, ktorú si vyberiete ako tú pravú pre vašu záhradu.



Arónia čiernoplodá (Aronia melanocarpa) alebo iným menom Jarabina čierna

Rastlina, ktorej plodom okrem iného pripisujú veľkú liečivú silu a schopnosť spomalenia starnutia. Vďaka svojej nenáročnosti na pôdu a pestovanie - a hlavne kvôli liečivým účinkom plodov - je priam stvorená pre domáce záhrady. V jari zakvitne bielymi kvetmi, od júla ich nahradia tmavofialové až čierne bobule. Na jeseň vašu záhradu čarovne rozžiaria jej prekrásne, načerveno zafarbené listy. Aróniu môžete vysadiť aj ako živý plot. Aronia melanocarpa je relatívne tolerantná voči mokrým zeminám, je to teda jedno z riešení problémov s drenážami.

Monarda podvojná - (Monarda didyma) - obľúbená trvalka s červenými kvetmi a voňavými listami

Napriek tomu, že je to veľmi populárna okrasná rastlina, môžete ju zasadiť aj do problematického vlhkého prostredia. Pri výsadbe treba dbať nato, aby mala dostatok priestoru, nakoľko má tendenciu sa rozrastať. A aby toho nebolo málo, má aj ďalšie využitie, Monarda má totiž rôzne liečivé účinky - odvar z kvetov pomáha pri nevoľnosti, plynatosti, menštruačných ťažkostiach a bolestiach, vo forme inhalácie pomáha pri zápaloch dýchacích ciest a bolestiach hrdla, a slúži aj ako doplnok pri liečení reumy. Kto by nechcel mať vo svojej záhrade takú multifunkčnú rastlinu?



Zálužie močiarne (Caltha palustris)

Zálužie je prispôsobené na život vo vlhkom až mokrom prostredí, je preto veľmi dobrým kandidátom aj do vašej záhrady. V jari kvitne vo výraznej žltej farbe, pozor však pri kvetoch Zálužia sú veľmi jedovaté, aj preto treba zvážiť, či ich vo svojej záhrade chcete. Kvitne už skoro na jar až do augusta.



Ak sa vo vašej záhrade nachádzajú miesta, ktoré sú naozaj vlhké a vy neviete čo s tým, predstavíme vám rastliny, ktoré sú riešením prirodzenej terénnej úpravy na zlé drenážne problémy. Nebudete potrebovať žiadne umelé zásahy do pôdy!

Autor: Ľudmila