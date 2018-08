Posedenie v malom: Ako ušetriť cenné centimetre na balkóne?

Ako prvé si zmerajte podlahovú plochu balkóna, prípadne i všetky väčšie prvky, ktoré tam už máte. Tomu podriaďte výber stolíka a stoličiek. Neviete si predstaviť, koľko vybraný nábytok reálne odkrojí z plochy balkóna? Nájdite si rozmery vytypovaných kúskov, preneste ich na baliaci papier, vystrihnite a položte na podlahu.

Bude síce chýbať tretí rozmer, výška, no na istú predstavu to postačí. Skúšajte, kam nábytok umiestnite vzhľadom na existujúce skrinky, kvety, výhľady, svetlo a tieň. Myslite na to, že sedenie nemá zavadzať ani pri vstupe na balkón či lodžiu, ani vám brániť v polievaní kvetov.

V extréme

Balkón a lodžia sú miestom teplotných extrémov. Týka sa to najmä leta, keď sa na nich teplota dvíha vplyvom pražiaceho slnka a zároveň sálaním z budovy. To prirodzene obmedzí aj možnosť trávenia času vonku. V lete sú vhodné rána a večery, v prechodných obdobiach krásne slnečné dni.

Vysoké teploty zohľadnite i pri výbere materiálu. Najviac rozpáliť sa dokáže kov. Ak teda kovový nábytok, tak v kombinácii s drevom na operadle, sedadle či opierkach, aby ste sa nepopálili. Plast a drevo sú z tohto pohľadu vhodnejšie. Z hľadiska údržby vedie plast, na ktorý si vystačíte s vodou a so saponátom. Drevo bude skôr či neskôr vyžadovať údržbu špeciálnymi olejmi alebo lakmi.

Bylinky na balkóne? Prečo nie

Ľahko manipulovateľný

Nižšia hmotnosť stolíka a stoličiek je výhodná, ľahko ich posuniete, keď sa na malom priestore budete potrebovať dostať ku skrinke či kvetom. Uprednostnite skladacie alebo stohovateľné modely. Prvé spomenuté sú praktickejšie na príležitostné používanie, zložené budú čakať na svoju chvíľu hoci i zavesené na stene.

Nábytok pred zimou je vhodné očistiť, poskladať a suchý schovať na chránené miesto. Skladacie sa dajú uložiť vedľa seba do vstavanej skrine, ak v nej nájdete miesto. Stohovateľné situujte do rohu balkóna a navlečte na ne obal odolný proti nepriaznivému počasiu. Výhodu predstavuje zasklený balkón alebo lodžia, kde nábytku počasie neuškodí a môžete ho ponechať na mieste.

Vedľa seba

Alternatívou k stolu a stoličkám je lavica situovaná na šírku kratšej steny. Stenu voľte podľa slnečného svitu v čase, keď lavicu plánujete využívať. Bonus, ktorý lavicou získate, je úložný priestor pod ňou. Za istú nevýhodu sa dá považovať, že ak oddychujete na balkóne viacerí, sedíte vedľa seba.

Stolík sa dá dobre nahradiť malou sklápacou stolovou doskou namontovanou do steny. Určený na príležitostné používanie v zloženom stave nezavadzia. Oba varianty sú dostupné i v obchodoch, no ak výrobcovia sériovou výrobou netrafili do rozmerov vášho balkóna, dajte si vyrobiť lavicu či sklopný stolík na mieru.

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/ Monika KRÁLOVÁ