To je krása: Takto vyzerá precízne udržiavaná záhrada!

Záhradný architekt Zoltán Nagy o tom vie svoje: „Tu sa majitelia o záhradu ozaj príkladne starajú. Kedykoľvek sem prídem na návštevu, je doslova v 100-percentnom stave, a to i po rokoch.“ Domáci sa na zmenu exteriéru odhodlali pred šiestimi rokmi.

Pôvodne tu, pri vidieckom dome zo 70. rokov, bola nevzhľadná záhrada so starým skleníkom, s niekoľkými ovocnými drevinami a so zaburineným trávnikom. Spomínaného záhradného architekta si našli na internete, zaujali ich zverejnené realizácie. Oslovili ho napriek tomu, že žijú, takpovediac, mimo poľa jeho pôsobnosti. Z južného Slovenska to mal Zoltán do okolia Martina riadny kus cesty.

Podľa projektu

I keď Zoltán svoje projekty zvyčajne i realizuje, vrátane zorganizovania a dohliadania na stavebné práce, tu by každodenné dochádzanie nebolo efektívne. Dohodli sa teda na projekte a iba čiastočnej realizácii.

„Domácim som pripravil podľa ich požiadaviek projekt, ktorý obsahoval i stavebné prvky, ako spevnené plochy, múrik, pergolu a jazierko s vodopádom.Súhlasili, že ich vybudujú sami za pomoci miestnych dodávateľov a remeselníkov. Na mne ostali výsadby, čo je pre mňa čerešnička na torte. Musím povedať, že majitelia si dali záležať na práci, dodržali výber materiálov a na plánoch nič nemenili, s návrhmi sa celkom stotožnili.“

Výbeh s priehľadmi

Záhrada nie je veľká, zjednodušene, ide o širší pás pozemku vedľa domu. Bolo nutné rešpektovať príjazdovú cestu vedúcu popri budove od vchodu. Druhou požiadavkou bol výbeh pre vlčiaka.

„Pes dokáže zeleň poriadne znehodnotiť, no zároveň je nutné, aby sa vybehal. Vymyslel som preň výbeh v podobe línie vedúcej popri susedovom dome až k prednej bráne. Je široká asi jeden a pol metra a ohradená nižším plotom. Vysypaná je jemným makadamom, ktorý nezraní labky. A až pred ňou je hlavný záhon so stromami a s výsadbami i trávnik.“ Aby sa pes necítil odstrihnutý od diania na pozemku, v záhone sú ponechané medzery, ktoré mu slúžia ako priehľady, a tak vždy vie, čo sa tam deje.

Vtáčí návštevníci

„Keďže zo záhrady sa ukrojilo z obidvoch strán – na príjazdovú cestu a na výbeh, ostalo miesto iba na jeden poriadny záhon. Stromy jedného druhu v pravidelných odstupoch sú podsadené nižšími krami, ružami a množstvom kvitnúcich trvaliek. Domácu jarabinu vtáčiu som vybral z niekoľkých dôvodov. Pre rozmery, keďže je to stredne veľký druh skôr s menšou korunou. Na jar bohato kvitne, jeseň spestrí farebnými plodmi a listami a, navyše, v tejto oblasti sa jej veľmi darí. Pritiahla sem veľa spevavých operencov, ktoré si pochutnávajú na jej plodoch.“

Miesto tu našli aj letničky, ktoré vysádza domáca pani. V kvetináčoch prevažujú previsnuté petúnie, na záhonoch rastie ružovo kvitnúca krasuľka. Ich kvety farebne prispôsobuje fialovej na múriku terasy, ktorá bola trendová pred pár rokmi a stále im vyhovuje.

S vášňou pre trávnik

Domáci si dávajú špeciálne záležať na dokonalom trávniku. Kosia ho denne pomocou vretenovej kosačky, ktorá zanecháva čistý rez. A keďže o tejto svojej vášni vedeli hneď od začiatku, dohodli sa na položení rovnakého trávneho koberca, aký nájdete na golfových ihriskách. Kládla ho firma, ktorá sa na tento typ trávnikov špecializuje. Musíte uznať, že jeho upravený vzhľad nemalou mierou prispieva k dokonalej vizáži nielen záhonov, ale i záhrady ako celku.

Ing. Zoltán NAGY

Záhradný architekt; www.grandgarden.sk

Túto záhradu som sám pre seba nazval „scénická“. Prečo? Charakterizuje ju jednoduchá pravouhlá kompozícia. Keď vojdete na pozemok, záhrada sa vám otvorí a ukáže ako na dlani, akoby ste sa pozerali na scénu v divadle. Druhú „scénu“ pozorujete pri sedení pod pergolou.

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/ Monika KRÁLOVÁ