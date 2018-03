Vymyslela si ju úplne sama: Priam dokonalá záhrada

Záhradníčenie však celkom opantalo jej srdce. Už celé roky vo voľnom čase číta a študuje všetko, čo sa jej o záhradách a rastlinách dostane pod ruku. Nerobia jej problém ani latinské názvy vrátane rôznych kultivarov. Ako hovorí: „To viete, keď stále čítam o rastlinách, ich názvy sa na mňa akosi nalepili.“

Fasáda podľa záhrady

Pani domáca sa už počas stavby domu nevedela dočkať záhrady. Jej obraz nosila v hlave a podriadila mu dokonca i vzhľad domu: „Fasádu som naplánovala tak, aby sa dom hodil k záhrade.“ To bolo pred viacerými rokmi. Podľa jej návrhu sa realizoval aj altánok s úložným priestorom, pergola a ostatné pevné prvky. Inšpirovať sa dala predovšetkým kúzlom starých francúzskych záhrad a krásou anglických zmiešaných záhonov. Menej nápadný je záhon s prvkami japonskej záhrady, konkrétne suchým potokom a mostíkom.



Foto: ROBO HUBAČ

Usilovní

Čo sa týka realizácie a výsadieb, prakticky všetko robili manželia spoločnými silami. „Len čo stavebníci uvoľnili hoci len časť pozemka, pustila som sa hneď do sadenia.“ Založiť záhradu vrátane dopestovania trávnika zo semena zvládli za dva roky. Za zmienku stojí i to, že takmer všetky živé ploty z krušpánu, vtáčieho zobu a tisu, ale i mnohé iné rastliny si majiteľka dopestovala sama. Kým sa presťahovali do novostavby, v starej záhrade poctivo množila sadenice pre novú vysnívanú záhradu. No aj dnes všeličo mení: „Mnohé kombinácie rastlín naživo neukážu tak, ako som si ich predstavovala. Alebo dostanem nový nápad, ako by som mohla záhradu vylepšiť. A tak sa znovu pustím do práce. Baví ma vymýšľať, skúšať, meniť a zdokonaľovať.“

Zjednocujúci motív

Je ním guľa a kruh. „Máme radi tento tvar. Preto sa ako zjednocujúci prvok nachádza v rôznej podobe v každej časti záhrady.“ Všimnúť si ho môžete napríklad vo forme okna na dome aj na altánku, vo vstupnej časti ako kruhovú dlažbu, no časté sú i doplnky a tvarované rastliny. Farba a materiál z fasády sa zopakovali na dlažbe, čo takisto spája dom so záhradou. Podľa čiernej strechy zas majiteľka vybrala druh kameňa použitého na chodníčkoch, lemoch a šľapákoch, konkrétne tmavý andezit.



Foto: ROBO HUBAČ

Záhony podľa farieb

Jednotlivé záhony sú riešené podľa dopredu zvolenej dominujúcej farby. A tak tu nájdete biely, modrofialový, ružový, červený a oranžovožltý záhon. „Rastliny som vyberala nie iba podľa farby kvetu, ale i podľa listov, konárikov či jarných výhonkov. Napríklad v ružovom záhone dominuje strom javorovec jaseňolistý s bielo-zelenými listami, ktorého výhonky sú skoro na jar ružové.“

Daň za krásu

Domáci pán síce manželkinu záhradnícku vášeň nezdieľa, ale pomáha s trávnikom, so strihaním živých plotov či výsadbou väčších kusov. Živé ploty sa pod nožnicami ocitnú trikrát za rok: koncom mája, koncom júna a v auguste. Len guľovým tvarom sa pozornosti dostáva častejšie, podľa potreby.

Prekvapilo nás množstvo času, ktorý majiteľka venuje údržbe. „Denne sú to dve i tri hodiny, cez víkend aj viac. Pri mojej práci to však potrebujem. Jednak vyvažujem sedavé zamestnanie a zároveň si poriadne prevetrám hlavu. No aby ste si nemysleli, že starostlivosť o záhradu je pre mňa stratený čas. Naopak, moje krédo znie: Zušľachťovaním záhrady sa zušľachťuje i ľudská duša.“

Inšpirujte sa

Zjednoťte dom so záhradou: Vyberte si nejaký prvok, ktorý použijete na dome aj v záhrade. Môže ísť o materiál, tvar alebo farbu.

Jednofarebné záhony: Máte rozľahlú záhradu s niekoľkými záhonmi? Môžete ich ladiť podľa farieb. Nerozhoduje pritom iba farba kvetu, dôležité sú i listy, mladé výhonky či konáriky.

Sedenie ako súčasť záhradného programu: Nebojte sa v záhrade umiestniť aj niekoľko typov sedenia. Budete ich môcť striedať podľa slnka, činnosti alebo množstva osôb.

Vnímajte všetkými zmyslami: Záhrada nie je iba o vizuálnom pôsobení. Nezabúdajte ani na čuch a sluch. Vysaďte bylinky a voňavé rastliny. Započúvajte sa do tečúcej vody vo fontánke, v potôčiku či v malom jazierkovom vodopáde. Drobné ovocie zas sprostredkuje čerstvú chuť.

Držte sa zvoleného štýlu: Jednotivé prvky, ako sú vodný prvok, altánok či dlažba, vyberajte podľa zvoleného štýlu záhrady.

Autor: Monika KRÁLOVÁ