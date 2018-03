Problémy s vodou v záhrade: Bez drenáže to nepôjde

Rozľahlá záhrada sa smerom od rodičovského domu zvažuje. A práve tu, na jej konci, si približne pred ôsmimi rokmi postavili syn s nevestou nový dom. Túto realizáciu umožnilo i to, že hneď za plotom je ulica. Prístup k domu sa tak ľahko vyriešil. Dve generácie majiteľov pozemku sa dohodli na jeho priečnom rozdelení. Naďalej ich však spája bránka a novučičký kamenný chodník votkaný do svahu. Keď bola stavba hotová a dokončoval sa chodník vedúci okolo domu na terasu, nastúpila do práce záhradná firma.

ATRAKTÍVNA STUDŇA

Majiteľ si s výberom záhradnej firmy hlavu príliš nelámal. Úplne sa spoľahol na referencie známych. Na obhliadku si teda pozval inžiniera Jozefa Tomana. Dohodli sa, že ako prvá sa bude riešiť plocha okolo domu, aby ju mohli čo najskôr užívať. Až neskôr prišla na rad časť ďalej od domu s ovocnými stromami. Návrh, ktorý úzkym záhonom vymedzoval plochu riešenú v prvom kroku, majiteľ odsúhlasil. Aby sa deti domácich mali kde hrať i loptové hry, svahovitý terén okolo domu vyrovnávali. Zeminu odsunuli ďalej smerom od domu. Zhrnutá pôda sa stala základom na vkusný suchý múrik s romantickým kvitnúcim záhonom. Na majiteľa prezradíme, že je vášnivý poľovník a má rád spoločnosť. Preto nad múrikom vznikla menšia murovaná chatka s vonkajším posedením a možnosťou grilovania. Pribudla i nová kopaná studňa, z ktorej sa čerpá voda na zavlažovanie. Vymurovali ju rovnakým druhom kameňa, ako použili na múrik i chodník a miestny kováč vyrobil historizujúci železný kryt. Razom sa z nej stal atraktívny prvok.



Foto: Vladimír VAVREK

PROBLÉMY S VODOU

Už od začiatku bolo jasné, že vybrať vhodné rastliny pre túto záhradu bude tvrdý oriešok. V ťažkej ílovitej pôde voda vsakuje iba veľmi pomaly. Pri dažďoch, ale i po roztopení snehu sem navyše steká voda zo svahu. Aj spodná voda je tu tiež poriadne vysoko. V prvom roku, po vyrovnaní časti terénu, sa problém ukázal v novej sile. Po roztopení snehu sa celý trávnik ocitol na niekoľko dní doslova pod vodou. A takúto záťaž trávnik dlho nevydrží. Majiteľ pozval inžiniera Tomana a spolu sa rozhodli. Bude potrebné vybudovať drenáž. Záhradný inžinier navrhol jej trasovanie. Aby sa trávnik úplne nezničil, museli záhradníci pracovať opatrne. Rýľom odrezali trávnu mačinu a uložili ju nabok. Potom vykopali ryhy, vystlali ich geotextíliou a na ňu položili drenážne rúrky. Tie zasypali štrkom a zakryli geotextíliou, ktorá drenáž chráni pred zanesením pôdou. Terén vyrovnali hlinou a položili pôvodnú trávnu mačinu. Obozretná práca sa vyplatila, mačina zrástla a už zanedlho nebolo poznať, že prešla takýmto zásahom.

AUTOMATICKÁ ZÁVLAHA

Asi sa čudujete, načo je v takejto záhrade automatický závlahový systém, keď je tu vody skôr prebytok. Pozemok je rozsiahly a svahovitý. Nachádzajú sa tu suché i vlhké miesta. Závlahový systém je preto rozdelený do desiatich vetiev, pričom každá je nastavená individuálne. Navyše v suchých letných mesiacoch by bez závlahy presychala i na dlhší čas vrchná vrstva pôdy, v ktorej korení tráva a väčšina trvaliek. Ak neprší, automat spúšťa závlahu asi dvakrát za týždeň.

VLASTNÉ OVOCIE

Vzdialenejšia časť záhrady, ktorú riešili až o dva roky v druhej etape, je poňatá voľnejšie. Kedysi tu bol ovocný sad, pričom veľa stromov zachovali. Plochy scelili okrasnými drevinami a trávnikom a doplnili rôzne druhy drobného ovocia. Pribudol tiež drevený záhradný domček slúžiaci ako sklad a veselý detský domček na hranie. Jarnú a jesennú údržbu má na starosť záhradná firma, o ostatné sa starajú majitelia. Pracovne sú však veľmi vyťažení. Chuť na prácu v záhrade by i bola, chýba však čas. Zvyčajne sa manželia musia spoločne dopredu dohodnúť a vyhradiť si víkend, ktorý venujú záhrade. Pokosia trávnik, postrihajú odkvitnuté kvety a žltnúce listy trvaliek. No a potom si ju už iba užívajú.

Ing. Jozef TOMAN záhradný inžinier www.zreuz.eu

Prvá otázka, ktorú si pri navrhovaní kladiem, je, aký účel má záhrada spĺňať? Dôležité sú však i okolie, lokalita či vlhkostné a pôdne pomery. V tomto prípade sa pozemok nachádza na vidieku v oblasti Malých Karpát. Istú nevýhodu predstavuje ťažká ílovitá pôda v kombinácii s vysokou spodnou vodou. Aby záhrada nestratila atraktívnosť ani počas zimy, je v nej rovnomerne rozmiestnených i niekoľko vždyzelených druhov. Množstvo trvaliek kvitne postupne od jari až do jesene, čo mení podobu záhrady. Jar sa začína s výrazne ružovou floxov na skalke a rododendronov, pokračuje žltozelenou alchemiliek a neskôr jemnou modrou levandúľ a šalvií. Farby zamiešajú i ruže či zvončeky. Letu vládnu ibišteky a lagerstroemie. Postupne rozkvitá veľké množstvo viacerých druhov hortenzií. Perličkou je ibištek močiarny, ktorý obľubuje práve výrazne vlhké stanovištia a prekvapí kvetmi širokými až pätnásť centimetrov.

Autor: Monika KRÁLOVÁ