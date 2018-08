Ruka v ruke s krajinou: Taká je navštívená záhrada

Zdalo by sa, že ide o rekonštruovaný statok, ktorého hospodárska časť a exteriérová plocha dnes dostali novú, oddychovú funkciu. Cielene zvolený vidiecky výzor však klame. Ide o novostavbu pôvodne určenú na bývanie, neskôr na rekreáciu majiteľov.

Plánuje sa tu dokonca chov koní a dobytka, ktorý bude spásať priľahlé pastviny. Majiteľ je podľa slov prizvaného záhradného architekta Ferdinanda Lefflera praktický a skúsený muž, ktorý dobre vie, čo chce. „Z hľadiska funkčného užívania záhrady sme dostali jasné pokyny,“ spomína Ferdinand. „No následne nám domáci pán dal veľkú slobodu a dovolil, aby sme jeho predstavy pretavili do dizajnovo pekného a harmonického exteriéru.“

Skryté rušivé momenty

Jednou z požiadaviek klienta bola i vodná plocha. „Ide o biotopické kúpacie jazierko. Čiastočne ho čistia vodné rastliny na hladine a na pobreží, predovšetkým však prostredníctvom kvalitného biologického filtra. Ten vodu udrží v bezchybnom stave, i keď sa o jazierko nikto nestará.“

Biofilter sa skladá z niekoľkých filtračných nádob s aktívnymi baktériami, napojených na seba a zapustených do terénu. Ateliér projektoval aj chodníky a spevnené plochy. „Mohli sme tak ovplyvniť kvalitu vybraného materiálu. Práve žula a mlatové chodníky, ktoré vznikajú ubíjaním štrku a hliny, dodávajú domu šmrnc a prepájajú ho s prírodou.“

V častiach príjazdových komunikácií sa robili i terénne úpravy. Ich cieľom bolo znížiť plochy určené na parkovanie oproti domu tak, aby stojace autá nebolo takmer vidieť a nerušili výhľady.

Inšpirácia v okolí

Krajina Brdskej vrchoviny nie je typicky horská ani nížinná, a tak pri výbere rastlín nebolo nutné počítať s extrémnymi poveternostnými výkyvmi. Všetky výsadby sú nové s výnimkou starých ovocných alejí po obvode.

„Rozhliadali sme sa, čo rastie naokolo, v lese, na stráňach aj na pozemku. Záhradu sme poňali vo veľmi jednoduchom štýle a dnes je dôkazom toho, že keď sa navrhne vhodná rastlinná skladba, nehrozí urputná a nezmyselne časovo náročná údržba. Ide len o to, vyhnúť sa druhom, ktorým sa na danom stanovišti nebude dariť.“

Pravdivý trávnik

Trávnik je založený výsevom. „Kladeniu kobercového trávnika sa snažíme vyhýbať, ak na tom investor netrvá z časových alebo iných dôvodov. Máme totiž skúsenosť, že trávny koberec je veľmi rozmaznaný dokonalou starostlivosťou. Má vždy dostatok vody a neustály prísun živín. Podobnú starostlivosť si neskôr vyžaduje aj od klienta. Stačí malý výkyv, povedzme, že sa na ňom zabudne jeden deň položený vankúš z nábytku a tráva sa bude spamätávať nasledujúce dva týždne. Preto trávnik radšej vysejeme a za pár mesiacov vyrastie skutočný, vyrovnaný a odolný trávnik.“

Podstatnou myšlienkou a motívom záhrady je jej väzba na okolie. Citlivo vyberané, prevažne pôvodné rastlinné druhy ladia s okolitými pastvinami. Širokými výhľadmi sme do záhrady nechali preniknúť ladné krivky zvlnenej krajiny. Návštevníka vítajú výhľady smerom von, neuzatvára sa do obmedzeného priestoru, ako je to v meste. Všimli sme si, kde je dobre, a na tieto miesta sme upozornili dizajnom. Ploty tu chýbajú, a tak záhradu nezriedka navštívi srna či jeleň. Toto kúzelné miesto treba brať so všetkým, čo k nemu patrí. Rovnako ako život.

