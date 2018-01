Tie najkrajšie vtáčie búdky: Vo vašej záhrade budete chcieť úplne všetky!

Nie je nad to, zababušiť sa do mäkkučkej deky s horúcou šálkou čaju v ruke pri tom, ako za oknom husto sneží. Mnohí z nás ale nezabúdajú ani na malých, operených kamarátov, ktorí to často pri veľkých mrazoch či návaloch snehových zrážok nemajú ľahké, a tak sa na nejednej záhrade či balkóne leskne malá, milá búdka plná dobrôt pre týchto spievajúcich drobcov.

My sme si dnes pre vás pripravili to najkrajšie, čo sme široko ďaleko našli a v našej fotogalérii sa môžete pokochať samými krásnymi vtáčími búdkami. Sú medzi nimi také, ktoré veľmi jednoducho dokáže vyrobiť každý z nás, no aj také, ktoré vyzerajú skôr ako luxusné vily slávnych celebrít než domčeky pre vtáčiky.

Tie pravé pochúťky

Jednoduché dobroty, ktoré už len prichytíte na zábradlie balkóna alebo zavesíte na strom vo vašej záhrade nájdete už v každom obchode so záhradnými potrebami či väčšom supermarkete. To hlavné, čo vtáčikom počas zimy urobí radosť sú rôzne druhy semienok – slnečnicové, ľanové semienka, posekané vlašské oriešky, dokonca strúhanka z bieleho pečiva, ovsené vločky či jabĺčko a určite netreba zabudnúť ani na vodu. Naopak problémy by im mohol narobiť chlieb, korenie alebo údeniny.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk