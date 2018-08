Tip do záhrady: Týchto 5 rastlín ju rozvonia ako najkrajší parfum!

Či už obľubujete nespútanú voľnosť lúčnych kvetov (o tomto trende sme písali TU) alebo máte radi záhradu jasne vyselektovanú (jednu z takých si vytvorila aj majiteľka TU), určite sa už zamýšľate nad tým, ako bude vyzerať tento rok. Plán vysádzania si treba podobne naplánovať a okrem osvedčených rastlín z času na čas vyskúšať aj niečo nové, voňavé. Dnes vám prinášame 5 úžasne aromatických rastlín, ktoré vašu krásnu záhradu pozdvihnú na novú úroveň.

Fialkavá láska

Omamnú vôňu do vašej záhrady prinesiete vďaka vysadeniu rastlinky zvanej Fiala. Tá pochádza z oblasti tropických Kanárskych ostrovov, čo znamená, že pri jej výsadbe (apríl/máj) jej vo vašej záhrade pohľadajte poriadne slnečné miesto a dbajte na kvalitnú zálievku i počas dní bez dažďa. Fiala sa vám odvďačí bohatými kvetmi v žiarivých či pastelových farbách počas letných mesiacov a keďže je jedlá, môžete ňou ozdobiť aj svoje šaláty či chlebíčky. Po zrezaní vydrží krásna vo váze aj dva týždne!

Motýlí ker

Tento čarovný názov nesie rastlina Budleja Dávidova. Krásne bohaté kvety totižto lákajú všetky motýle z okolia a preto okrem pôsobivej vône, ktorou osvieži vašu záhradu, sa môžete tešiť aj na dokonalé prírodné predstavenie. Budleja výborne znáša dlhšie suchá aj extrémne horúčavy a dokáže sa vyrovnať aj s komplikovanou mestskou klímou.

Snehobiela kráľovná

Kvet roka 2009, tzv. snehobiela kráľovná, je viac známa ako lobulária (alebo lepšie povedané, jeden z jej druhov). Po celý čas svojho kvitnutia okolo seba šíri sladučkú vôňu pripomínajúcu med, a to poriadne dlho. Kvitne totižto už od apríla až do prvých mrazov. Tejto drobnej rastlinke svedčí priame slnko alebo polotieň, no treba sa starať o jej vlahu, pretože sucho nemusí prežiť.

Obľúbená trvalka

Medzi u nás veľmi obľúbené, krásne a navyše aromatické rastliny patrí tiež Flox. Tento jednoduchý názov ukrýva drobné kvietky v bohatej farebnej škále, ktoré rozžiaria jednoduchú modernú i vidiecku záhradu a omamne voňajú. Flox potrebuje neutrálnu pôdu a kvôli plytkému koreňovému systému aj častejšiu zálievku. Dokonale vynikne napríklad pri vysokých pivonkách alebo zvončekových kvetoch a tiež v skalkách.

Kráľovná jari

O tom, ako pestovať krásnu pivonku sme písali nedávno >>> TU <<<. Takže ak ste zvedaví na podrobnosti, postačí klik. Ešte prezradíme, že tento veľký, bohatý, plný kvet neuveriteľne vonia a nestratí sa v žiadnej záhrade či kytici.

