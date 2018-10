Už nikdy nezbierajte jesenné lístie z vašej záhrady, musí zostať tam, kde je

Krásna či nenávidená jeseň

Jeseň môžeme milovať pre jej nádherné sfarbenie, ale aj nenávidieť, pretože nám v záhrade pridáva denne kopec práce. Neustále zo stromov opadávajú nové a nové listy, tento proces vyzerá, že nebude mať nikdy konca-kraja a vy len beháte s hrabličkami a makáte na plný úväzok. A pritom to robíte úúúplne zbytočne.

V prírode má všetko svoj význam

Človek je tvor, ktorý potrebuje na všetko návod, má rád veci pod kontrolou, a tak si zvykol, že bude krotiť aj prírodu. Tento boj však často prehráva. Čo si myslíte, že listy zo stromov opadávajú zo srandy? Alebo zo zlého úmyslu, aby pridali človeku ďalšiu prácu? Nie.

Listy slúžia ako prikrývka

Na jeseň sa ochladí a vietor zosilnie, aby pomohol farebným listom ľahšie spadnúť na zem. Vďaka všetkým listom, ktoré spadnú na pôdu vo vašej záhrade, dostane táto pôda ochrannú vrstvu, ktorá má za úlohu chrániť aj pôdu, aj korene rastliniek, ktoré sa v nej nachádzajú pred mrazmi a pred extrémnymi výkyvmi počasia, ktoré sú pre toto ročné obdobie typické. Ochranná vrstva z listov tiež slúži ako zimný úkryt pre veľké množstvo malých zvieratiek, ako je napríklad hmyz alebo ježkovia.

Rozložený list dáva pôde živiny

To však nie je všetko. Proces ďalej pokračuje tým, že popadané listy sa na zemi pomaly rozkladajú a dodávajú pôde a rastlinkám potrebné živiny a vlahu. Do roka a do dňa sa tieto lístky premenia v ten najlepší kompost, aký si viete pre vašu záhradu predstaviť a získate ho bez akejkoľvek práce a bez akýchkoľvek finančných nákladov.

Ľudia to robia celé zle

Ale čo robia ľudia? Myslia si, že listy sú ich nepriatelia a že majú škaredú záhradu, keď je posiata listami. Venujú veľa námahy a času tomu, aby tieto listy odstránili a odviezli ich preč. Pchajú ich do kontajnerov, hádžu ich do lesa, niektorí ich pália a ani si neuvedomujú, že spolu s listami pália aj zvieratká, ktoré sú v nich ukryté. Upaľujú ich zaživa.

Potom zoberú auto, idú do záhradníctva a kúpia si tam drahé vrecia plné kompostu, aby mali zdravú a peknú záhradu. Tento kompost teda rozsypú na svoju akože upratanú, ale v skutočnosti veľmi sterilnú záhradu. Majú zo seba dobrý pocit a večer si ešte na internete pozerajú rôzne vysávače na lístie, ktoré by im pomohli prežiť jeseň bezbolestnejšie. Fú, ale je tá záhrada fuška, povedia si.

A pritom, keby ste nechali listy na záhrade, tak ako to chce príroda, samé by sa rozložili a pohnojili aj vašu záhradu. Vy by ste sa absolútne nanarobili, neminuli financie na kompost a nenarušili prírodu. Pritom pohľad na lístie rozsypané po trávniku je zároveň veľmi relaxačný. Ach, ľudia, ľudia, kedy začneme viac počúvať Matku Prírodu...

Autor: Zuzana