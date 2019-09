Už nikdy žiadna chémia v potravinách: Podarí sa vám to vďaka TEJTO veci

Ekologické hnojivá: Čo si pod nimi predstaviť?

Zvažujete pre prírodu priateľskejšie hnojenie? A ako vlastne vyzerá ekologické hnojivo? Možno si ho pripraviť na vlastnej záhradke? Zrejme máte mnoho otázok a zatiaľ pramálo odpovedí. Nevadí, nebude to také zložité. Práve naopak, vďaka ekologickým hnojivám sa vám otvoria úplne nové obzory.

Možno nechcete zaťažovať životné prostredie. Možno uvažujete, ako ušetriť a využiť prírodné cesty, ktoré môžu byť rovnako efektívne ako hnojenie chemikáliami. A máte pravdu. Ekologické hnojivá majú svoje špecifiká, poznať by ich mal však každý záhradkár alebo pestovateľ. Aktuálnym trendom je rozhodne šetrný, trvalo udržateľný prístup k pestovaniu v menšom i vo väčšom meradle.

Práve k tomu sa používanie ekologických - a pomerne ľahko dostupných hnojív, hodí. Aj keď si zrejme každý vie veľmi dobre predstaviť, aké jednoduché je hnojenie umelými hnojivami, má to svoje výrazné riziká.

Prvým je prehnojenie pôdy, čo zaťažuje a znehodnocuje podzemné vody v okolí, druhým je finančná náročnosť a aj isté nedostatky, ktoré sa s umelými hnojivami spájajú. Áno, uhádli ste, pri výlučnom hnojení „chémiou" chýba organická hmota, ktorú treba do pôdy vracať.

Náš tip: Ak potrebujete použiť syntetické hnojivo, napríklad na trávnik, rozhodne tak urobte. Dbajte však na správnu aplikáciu hnojiva, živiny sú v ňom totiž v koncentrovanom množstve.

Je z čoho vyberať

Už tisícročia ľudia využívajú rôzne druhy prirodzených hnojív, a to s veľkou úspešnosťou. Asi medzi prvými nám napadne hnoj. Ten bol vždy veľmi dobre dostupný od hospodárskych zvierat. Hnoj je zdrojom mnohých živín, ale tiež užitočných mikroorganizmov, len s nimi dokáže pôdny systém správne fungovať. Ak máte na výber, voľte hnoj s nízkym obsahom vody, teda primárne konský a kravský.

Venujte pozornosť vlastnému kompostu

Ten by ste si rozhodne mali vytvárať. Je to výborný spôsob, ako sa zbaviť záhradného odpadu a veľkého množstva organickej hmoty, ktorá počas sezóny vznikne. Vráťte ju späť do pôdy, čas i námaha vám prinesú bohatú úrodu v nasledujúcom roku.

K ďalším typom hnojív patrí drevené uhlie, pozor, nezamieňajte si ho s popolom. Tento spôsob hnojenia pôdu nedegraduje a zaručuje trvalú úrodnosť. V obľube je však aj zelené hnojenie. Určite viete, o čo ide. Ide o pestovanie rastlín, ktoré sú pre pôdu užitočné.

Týka sa to rôznych bylín i ďalších druhov rastlinstva, ktoré do pôdy dodávajú dusík a zároveň ju obohatia aj o organickú hmotu. Dajú sa pestovať v rôznych fázach sezóny, napríklad než vysadíte svoje plodiny, v čase medzivýsadby alebo naopak na konci sezóny.

Autor: Agáta