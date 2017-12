Viete ako vytvoriť očarujúcu záhradu, ktorá naplní vaše potreby? Takto!

>>> Stačí jeden klik a ste vo fotogalérii plnej inšpirácií <<<

Existuje hneď niekoľko tipov, ktoré vám na tejto ceste zaručia úspech. Dôležitá je funkčnosť, osobitý štýl a tiež atmosféra, ktorá podporí relaxáciu. Priestor záhrady, bez ohľadu na jej tvar a veľkosť, sa razom stane obľúbeným a využívaným miestom.

Zadefinujte funkčnosť

Jedným zo spôsobov, ako urobiť priestor záhrady plne funkčným, je zadefinovať, čo od tohto miesta očakávate ako aj to, ako v nej plánujete tráviť čas. Stolovaním, ležaním a opaľovaním sa? Pestovaním bylín a kvetov alebo všetkého naraz?

Stredobod pozornosti

Keď sa prvýkrát pozrieme na určitý priestor, máme akúsi tendenciu skenovať ho pohľadom. Ako vnímate vašu záhradu? Čo vás na nej najviac zaujalo? Alebo ju ešte len budujete? Tak potom sa zamerajte na jeden silný ústredný bod a ten vytiahnite do popredia. Je len na vás, či to bude bazén, záhradné jazierko, originálny plot alebo altánok.

Rozložená na viac úrovní

Ak aj rozloha vášho pozemku nie je veľmi veľká, vytvorte aspoň ilúziu rozľahlého priestoru. Ako? Jednoducho... Natiahnite záhradu do výšky. Vertikálne terénne úpravy budú podporovať oko behať po priestore sprava doľava a zhora dole, čo bude mať za následok efektnú zmenu. Skalky, kaskády, ale aj stojany na kvety, kvetináče zavesené na oplotení či položené na okenných rímsach sú rozhodne povolené.

Farebný triumf

Čo už vizuálne zaujme viac ako farebná záplava? Použiť výrazné farby na nábytku, textilných doplnkoch alebo kvetináčoch je jedným z najjednoduchších a najrýchlejších spôsobov, ako každý oživiť a zatraktívniť priestor záhrady. Pravdaže, kvety nevynímajúc.

Menej je viac

Myslite na to, že lepšie je mať udržiavaný trávnik so slnečníkom a dvomi kreslami ako vybudované záhradné kráľovstvo, ktorému však zjavne chýba údržba. Pri výbere štýlu, výsadby a zariadenia záhrady myslite teda aj na to, či máte priestor a energiu na jej udržiavanie.

Autor: Kristína Falťanová