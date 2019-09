Všade zvedavé oči susedov: Vďaka týmto 4 tipom bude vaša záhrada plná súkromia

Máte malý pozemok a v okolí mnoho ďalších susedov či dokonca viacposchodové budovy? Získať aspoň štipku súkromia vo vlastnej záhradke nebude jednoduché, hlavne ak sa nechcete celé dni pozerať do vysokej betónovej steny. Aj tu však existuje riešenie!

Všetci poznáme čoraz rozšírenejšie usporiadanie, kde na malom pozemku stojí stavba, parkovacie miesto a na záhradu ostalo len zopár štvorcových metrov. Z posedenia na vlastnej terase či pred obývačkou sa stáva verejná záležitosť, veď sused si griluje možno len tri štyri metre od vás. Ako si teda vytvoriť trochu súkromia aj na obmedzenom priestore?

Za stenou

Riešenie v podobe plotov či betónových stien, ktorým sa napriek všetkému na mnohých miestach nevyhnete - spomeňme napríklad zástavbu v kopcovitom teréne, ktorý je potrebné spevňovať a upravovať práve pomocou stien alebo typickú radovú zástavbu v satelitoch veľkých miest - sme už videli všetci. Ak sa vám však predstava výhľadu do takejto steny nepozdáva, naplánujte si iné riešenie.

Áno, slovo plánovanie je v tomto prípade kľúčové. Ideálne totiž viaceré prvky vašej záhrady začleníte priamo do plánu, pred samotnou stavbou alebo vo fáze dokončovania záhrady a okolia domu. Premyslieť si všetko vopred vám dá veľkú výhodu.

Na čo sa zamerať?

Dôkladne si zmapujte okolie. Čo vás ruší najviac? Pohľady susedov, vysoká budova v okolí alebo hluk a prašnosť neďalekej cesty? Rôzne problémy si totiž vyžadujú rôzne riešenia. Ak hľadáte súkromie a únik pred zvedavými pohľadmi z okien okolitých budov, múry alebo živé ploty nepostačia.

Než spravíte prvé zásahy alebo oslovíte architekta, zmerajte si výšku okolitých budov, je to rozhodujúce pri výbere jednotlivých „tieniacich" prvkov.

Ploty a steny

Ak môžete, vyhnite sa betónovým plotom ťahajúcim sa do výšky niekoľkých metrov. V prípade, že nie je iné riešenie, je vhodné pred tieto ploty vysadiť kríky, popínavé rastliny alebo záhony s trvalkami. Oplotenie a prehradenie z prírodných materiálov pôsobí estetickejšie a jednoduchšie sa zakomponuje do záhradného prostredia.

K tomuto účelu môžete použiť aj vyššie rastliny zasadené v nádobách. Ich výhodou môže byť to, že sa dajú presúvať kvôli prezimovaniu.

Chce to strom

Strom je dobrou voľbou, ak chcete dosiahnuť na pozemku tieň i súkromie, hlavne v prípade, že sú v blízkom okolí vyššie budovy. Nezabudnite, že väčšina stromov s klasickou hustou korunou dorastá do výšky, ktorá vplýva nielen na váš pozemok, platí to aj pre koreňový systém. Výsadbu stromov preto konzultujte so susedmi, rovnako dôkladne premyslite miesto výsadby - ideálne nie na okraji pozemku ale naopak, viac v jeho ústrednej časti.

Ak túžite po súkromí na terasách a balkónoch, zvážte výsadbu popínavých rastlín, z ktorých vzniknú živé steny. Dôležitá je správna voľba oporného systému a starostlivosť o samotné rastliny, aby boli dostatočne husté a slúžili i ako ozdoba.

Náš tip: Zasaďte si fazuľu. Jej kvety budú krásnym oživením a z úrody budete mať úžitok aj o mnoho mesiacov neskôr.

Agáta