Všetky TIETO priesady treba vysadiť v jeseni, inak na úrodu môžete budúci rok zabudnúť

Jeseň je krásna i romantická. Ak však máte záhradu, určite sa musíte kochať týmto ročným obdobím v plnom nasadení. Treba nielen zbierať úrodu, ale aj vysádzať a plánovať ďalšie sezóny. Teraz je ten ideálny čas zamerať sa na trávu, ozdobné stromy i cibuľoviny či ruže!

Áno, teplé a príjemné jesenné dni sú ideálnym časom na rôznu výsadbu v záhrade. Ak vás počasie nezaskočí, budú mať vaše čerstvo zasadené rastliny dostatok času na správne zakorenenie pred zimou a na jar vás odmenia záplavou kvetov. Čo všetko môžete v týchto týždňoch sadiť?

Cibuľky i hľuzy

V novom roku budete mať mnoho radosti po rozkvitnutí cibuľových a hľuznatých kvitnúcich rastlín. Na jar sa objavia snežienky a narcisy, preto ich vysádzajte medzi prvými. Hlavne narcisy potrebujú ešte teplé počasie na dostatočné zakorenenie. Následne saďte tulipány, hyacinty, krókusy a menšie cibuľoviny.

Náš tip: Vedeli ste, že cibuľoviny sa správne vysádzajú v jednodruhových skupinách? Než sa do toho pustíte, overte si potrebnú hĺbku výsadby, pri každej rastline je iná (zvyčajne trojnásobok výšky rastliny).

Kam s nimi? Na skalky, štrkové plochy, ale aj do kvetináčov či pripravených záhonov.

Jeseň praje ružiam

Áno, ruže sadíme primárne na jeseň, v tomto období je totiž možné sadiť aj bez koreňového balu, rastlina bude mať dostatok času správne sa zakoreniť. Pripravte slnečné miesto s dobre priepustnou pôdou.

Výsadbová jama musí byť dostatočne hlboká, aby korene neboli pokrčené či skrútené. Spodok jamy skypríme a prihnojíme kompostom. Ruža potrebuje počas jesene pravidelné zalievanie, hlavne ak je málo zrážok.

Čím si ešte môžete ozdobiť záhradu?

Než príde zima, je rozhodne vhodné naplánovať si výsadbu ozdobných tráv. K dispozícii sú rôzne vysoké rastliny, preto z nich môžete vytvoriť mimoriadne zaujímavý a pestrý doplnok záhrady. Starostlivosť nie je náročná a keďže ide o trvalky, budú vám robiť radosť roky.

Podobne ako ruže si vyžadujú slnečné miesto a priepustnú pôdu. Spôsob výsadby záleží od rozvrhnutia - ak chcete mať solitér, saďte jednotlivo, ak tvoríte záhony, tak saďte v skupinách, pričom budete vytvárať stupňovanie podľa vzrastu rastlín.

Ani počas zimy nemusí byť vaša záhrada pustá. Postarajú sa o to stále zelené dreviny, napríklad cezmína. Ideálny čas na výsadbu je koncom leta alebo v skorej jeseni, kým je teplé počasie, opäť kvôli správnemu zakoreneniu. Spôsob výsadby bude závisieť na vašom rozvrhnutí záhrady, avšak vždy saďte s koreňovým balom. Na výsadbu ihličnanov máte o čosi viac času, a to až do konca októbra.

A čo stromy?

Okrasné stromy ako čerešne či jablone taktiež sadíme na jeseň. Sadiť môžete s koreňovým balom i bez neho, avšak už pri výsadbe inštalujte dostatočnú oporu.

Náš tip: Sadíme hlboko a dostatočne zavlažujeme, hnojenie v tomto období nie je potrebné.

A teraz si pozrite v našej GALÉRII rastliny, ktoré je potrebné zasadiť na jeseň alebo sa inšpirujte krásne upravenými záhradami.

Autor: Agáta