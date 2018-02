Vypestujte si levitujúce rastliny: Nebudete potrebovať žiadny kvetináč!

Minulý týždeň sme vám predstavili niekoľko veľmi zaujímavých spôsobov, ako pestovať svoje izbové rastlinky a jeden zo spôsobom nás natoľko zaujal, že sme sa mu rozhodli venovať samostatný článok. Ide o techniku pestovania rastlín, tzv. kokedama alebo levitujúce rastliny.

Ideou pestovania levitujúcich rastlín sa primárne zaoberajú krajiny východných kultúr, pričom v ďalekom Japonsku kokedama patrí ku tradičným spôsobom dekorovania interiérov. Môžete ju nájsť aj ako „string garden“, pričom zjednodušene sa jedná o špeciálne namiešanú zeminu vytvarovanú väčšinou do gule, následne obalenú machom a zavesenie do priestoru.

Poďme pekne po poriadku. V Japonsku sa touto tradičnou metódou pestujú slávne bonsaje, o ktoré sa treba precízne starať. V našich podmienkach však môžete zvoliť svoju obľúbenú izbovku alebo dokonca aj vonkajšiu trvalku.

Pestujete aj vy svoje rastlinky doma kreatívne? Inšpirujte ďalších čitateľov a pošlite nám ich fotografie na webbyvanie@7plus.sk alebo náš facebook!

Prečítajte si aj o jednoduchom pestovaní zázračnej rastlinky aloe vera!

Postup práce: Rastlinku vyberte z pôvodného kvetináča a zbavte sa prebytočnej zeminy z koreňového balu. Ten následne obaľte v zemine s vysokým obsahom rašeliny, ktorá je taktiež bohatá na živiny (najlepšie s prídavkom pomaly rozpustného hnojiva). Zmes musí byť poriadne vlhká a tvárna, aby ste z nej pohodlne mohli vytvarovať guľu, prípade iný požadovaný tvar. Takto vytvorenú guľu v dostatočnej veľkosti v pomere ku samotnému kvetu môžeme následne obaliť v navlhčenom machu, ktorý sa na povrch prisaje akoby ste tvarovali guľu zo snehu. Nuž a následne celý bal zafixujete špagátom, niťou alebo rybárskym vlascom.

Takto pripravenej levitujúcej rastlinke už len vyberte ideálne miesto, kam ju zavesíte (môžete ju tiež efektne položiť do plytkej misky) a pravidelne sa starajte o to, aby guľa stále zostávala poriadne vlhká, aby sa jej obsah nesypal. A je to!

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk