Vyskúšali by ste geometriu v záhrade? Prečo nie!

Prvoplánová myšlienka majiteľov bola nechať v priestore záhrady vysadiť množstvo kultivarov obľúbenej magnólie. Prizvaný záhradný architekt Zoltán Nagy ich ale presvedčil, aby boli v záhrade vytvorené také zákutia, ktoré by tieto majestátne kry vyzdvihli a zároveň sa pri kvitnutí nepotláčali. A práve tomu napomohla neobvyklá geometrická kompozícia, ktorá vo výsledku ponúka veľa pohľadov a priehľadov. Podarilo sa vytvoriť zaujímavý priestor, plný kriviek a výbežkov, do ktorých sa magnólie vysadili. Projekt vznikol v úzkej spolupráci s majiteľmi, ktorí aktívne vstupovali do procesu realizácie a svojimi nápadmi prispeli k celkovému riešeniu.

Ako izby

„Celá kompozícia je riešená podobným princípom, ako pôdorys rodinného domu,“ spomína Zoltán. „Snažil som sa vytvoriť oddelené celky - izby, ktoré by zastupovali odlišné funkcie, no zároveň museli ostať rozumne a funkčne poprepájané. K najzaujímavejšej časti záhrady patrí úžitková biozáhrada zasadená do geometrickej kompozície. Uprostred nej sú vysadené bylinky a aromatické rastliny pre kuchynské použitie. Okrasná časť plynule prechádza do ovocného sadu.“

Prečítajte si aj o pravých letničkách

Celoročná premenlivosť

Výber rastlín mala na starosti odborníčka na trvalky za aktívnej účasti domácich, s ktorou záhradný architekt často spolupracuje. Kombinácia jarných cibuľovín, konkrétne veľkých množstiev tulipánov a okrasných cesnakov, ďalej trvaliek a okrasných tráv vnáša celoročnú premenlivosť a sýtosť farieb. Bylinné záhony dopĺňajú krušpány v tvare gule.

Autor: Monika/ipeknebyvanie.sk