Záhrada bez práce? Existuje taká: spravte si ekozáhradu

Čo je EKOzáhrada?

Je to forma záhrady, ktorú si neprerobíte na ľudský obraz, ale budete akceptovať lokalitu, v ktorej sa nachádza a jej prírodné podmienky. Inak povedané, je to skutočne záhrada spätá s prírodou. To znamená, že ju nemusíte kosiť dvakrát týždenne, aby ste na nej mali dokonalý anglický trávnik. Udržiava sa iba do takej miery, ktorá bude výhodná nielen pre človeka, ale aj pre iné živé tvory. Obhospodarovať pôdu, pochopiteľne, môžete, ale nesmiete výrazne zasiahnuť do kolobehu prírody.



Keď budete rešpektovať tieto prírodné zákonitosti, dovolíte, aby sa v pôde vytváral humus, čo je intenzívna biologická činnosť, vďaka ktorej dokáže pôda bojovať aj so škodcami, dokáže potlačiť prípadné choroby, ale bude natoľko rozumná a imúnna, že bude vedieť hospodáriť aj s vodou a so škodcami.



Akú úrodu budem mať bez použitia postrekov?

V ekozáhrade teda logicky nemôžete používať chemické prostriedky proti škodcom, keďže ide o výmysel človeka. To sa podpíše na množstve úrody a možno aj na dokonalosti tvaru vypestovaného plodu. Nie je to však nič extrémne a likvidačné, nemusíte sa báť. Koniec- koncov, váš cieľ je aj tak vypestovať zeleninu a ovocie, ktoré bude zdravé a chutné, nepotrebujete paradajky vo veľkosti ľudskej hlavy, aké neraz vidíme v obchodoch.



Symbióza. Spolužitie. Príroda.

Namiesto chemických postrekov je dôležitá znalosť rastlín, pretože práve symbióza medzi nimi sa využíva na ochranu pred škodcami a na podporu rastu. Cesnak aj cibuľa odpudzujú vošky a roztoče, je preto rozumné, vysadiť ich k rastlinám, kde sú práve týmito škodcami často napádané. Je úplne na vás, či chcete mať ovocný sad, zeleninovú záhradu, dekoračnú záhradu alebo z každého rožku trošku



Vyzerajú divoko. Sú slobodné, šialené, farebné. Ekozáhrada je viac o prírode a menej o manipulácii človeka. V konečnom dôsledku aj tak tomu človeku pomáha.

